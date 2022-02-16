Абраменко летом задумывался о завершении карьеры, – тренер украинца

На Олимпиаде в Пекине 16 февраля разыграли комплект наград в лыжной акробатике среди мужчин. Украинский спортсмен Александр Абраменко завоевал первую награду для Украины.

Тренер: Саня сегодня был на высоте

Абраменко пробился в суперфинал, выполнил тройное сальто с пятью винтами, и получил за этот прыжок 116.50 баллов. Такой результат позволил ему стать серебряным призером Олимпиады-2022.

К слову Абраменко принес Украине первую медаль Олимпиады-2022 по фристайлу

Тренер украинца Энвер Аблаев прокомментировал выступление своего подопечного.

Саня сегодня был на высоте, вообще он все эти дни подряд, которые мы тренировались, был сильно заряжен. По нему было видно, что он был готов, что он может,

– подчеркнул специалист.

"Очень хорошо, что именно здесь на тренировках он до конца исправил ошибки. Это ему помогло выйти в суперфинал и в финале уже сразиться за медаль", – сказал наставник Абраменко.

По словам Аблаева, фристайлист размышлял о том, чтобы завершить карьеру летом 2021-го.

"Летом очень тяжело было. Он уже думал не продолжать. Но я его мотивировал. Говорил, что в любом случае нужно прыгать, а уже перед Олимпиадой будет видно. То есть он не останавливался, не сдавался, продолжал тренировать их на воде, очень много разных прыжков, многое не получалось.

В принципе, он встал во второй раз. Первый раз он встал сегодня на тренировке тройное сальто с пятью винтами. И во второй раз немного не хватило по скорости, получилось в упор. Но он встал. И это было во второй раз. Что позволило ему привезти, завоевать медаль для нашей страны», – добавил тренер.

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