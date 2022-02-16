Абраменко принес Украине первую медаль Олимпиады-2022 по фристайлу

Александр Абраменко стал автором первой награды Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине. Украинец получил "серебро" во фристайле.

Первый триумф Украины

Александр Абраменко стал одним из двух украинцев, которые пробились в финал по фристайлу. Олимпийский чемпион в Пхенчхане с пятым временем квалифицировался в финальную часть, пишет 24 канал.

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33-летний фристайлист выполнил тройное сальто с пятью винтами и получил за этот прыжок 116.50 баллов. Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу – 129 очков. Тройку призеров замкнул представитель ОКР Илья Буров.



Александр Абраменко / Фото Getty Images

Абраменко открыл счет наград Украины на Олимпиаде-2022. Это его вторая награда на уровне Олимпийских игр. В 2018 году украинец взобрался на высшую ступень пьедестала.



Александр Абраменко завоевал "серебро" Игр-2022 / Фото Getty Images

Отметим, что в топ-6 финала борьбу за медали вели швейцарец и два американца.

Смотрите видео выступления Абраменко

Другой украинец, Александр Окипнюк, не смог квалифицироваться в медальный финал. Фристайлист показал после первых двух прыжков результат 122.01.