9-летний украинец Захаров сделал 1001 отжимание и установил рекорд: фото
Источник:"Индустриалка"
Украинец Артем Захаров установил уникальный рекорд. 9-летний мальчик из Мелитополя отжался 1001 раз, что стало рекордом Украины.
Мальчик шел к рекорду два года
Юному Захарову удалось установить рекорд 11 сентября во время празднования Дня физической культуры и спорта.
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Хотя Артем в течение нескольких лет занимается киокушинкай-кан каратэ, это не помешало ему попробовать свои силы в несколько иной области.
Артем Захаров установил рекорд Украины / Фото iz.com.ua
Анатолий Зинченко, тренер рекордсмена, рассказал, что Артем шел к рекорду два года. Сначала мальчику удавалось отжаться 220 раз и они с тренером бросили идею установить рекорд.
К этому рекорду Артем шел, наверное, с 2019 года, когда он впервые отжался 220 раз, тогда мы подумали, что мог бы выйти рекорд, но на время оставили эту идею. Вернулись мы к ней в этом году, после традиционного "Турнира поколений", на которых Артем стал участником детской спартакиады и в отжиме сделал максимальное количество повторений – 414 раз,
– сказал Зинченко.
Тренер рассказал, что они подавали в Книгу рекордов Украины заявку, в которой было указано около 400 отжиманий. И сам Захаров, и его тренер ставили цель вдвое превзойти показатель.
Артем Захаров / Фото iz.com.ua
Артем признался, что ему было сложно установить рекорд. По словам тренера мальчика, из-за волнения у Артема сводило пальцы. Рекордсмену проще было отжиматься дома.
Видео как Артем Захаров устанавливал рекорд