78 медаль Украины: Денисюк получил "бронзу" на Паралимпиаде в Токио

Алексей Денисюк принес Украине очередную медаль Паралимпиады. Спортсмен стал третьим в стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров (смешанная команда в классе SH1).

Украинец настрелял на "бронзу"

Алексей Денисюк получил свою первую награду в Токио. 32-летний спортсмен уступил лишь представителям Китая и Польши.

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Украинец вошел в тройку лидеров и гарантировал себе медаль. Денисюк в перестрелке за "серебро" уступил поляку Шимону Совински. Паралимпийским чемпионом стал китайский спортсмен Хуан Син, установивший новый паралимпийский рекорд.

Денисюк с результатом 20 баллов принес Украине 24-ю бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио. Украинец защитил звание бронзового паралимпийского призера, которое он получил в Рио. В 2016 году Алексей стал третьим в стрельбе из пистолета с 50 метров (смешанная команда в классе SH1).

Другая украинка, которая принимала участие в этой дисциплине, Ирина Ляху с 3 очками заняла 8 место. Отметим, что украинка в смешанной команде была единственной женщиной среди всех участников.

Результаты призеров соревнований

1. Хуан Син (Китай) – 27

2. Шимон Совински (Польша) – 21

3. Алексей Денисюк (Украина) – 20