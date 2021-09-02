78 медаль Украины: Денисюк получил "бронзу" на Паралимпиаде в Токио
Источник:24 канал
Алексей Денисюк принес Украине очередную медаль Паралимпиады. Спортсмен стал третьим в стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров (смешанная команда в классе SH1).
Украинец настрелял на "бронзу"
Алексей Денисюк получил свою первую награду в Токио. 32-летний спортсмен уступил лишь представителям Китая и Польши.
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Украинец вошел в тройку лидеров и гарантировал себе медаль. Денисюк в перестрелке за "серебро" уступил поляку Шимону Совински. Паралимпийским чемпионом стал китайский спортсмен Хуан Син, установивший новый паралимпийский рекорд.
Денисюк с результатом 20 баллов принес Украине 24-ю бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио. Украинец защитил звание бронзового паралимпийского призера, которое он получил в Рио. В 2016 году Алексей стал третьим в стрельбе из пистолета с 50 метров (смешанная команда в классе SH1).
Другая украинка, которая принимала участие в этой дисциплине, Ирина Ляху с 3 очками заняла 8 место. Отметим, что украинка в смешанной команде была единственной женщиной среди всех участников.
Результаты призеров соревнований
1. Хуан Син (Китай) – 27
2. Шимон Совински (Польша) – 21
3. Алексей Денисюк (Украина) – 20
- Для украинской сборной эта медаль стала 78-й на Паралимпиаде-2020 (19 золотых, 35 серебряных и 24 бронзовые). Украина остается на 5-й строчке в общем медальном зачете.