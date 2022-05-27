6-летний мальчик из Мариуполя написал письмо Борису Джонсону

26 мая тренировка проекта "Давай, играй!" фонда Shakhtar Social в Киеве посетили генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин и директор по футболу Дарио Срна. Они общались с детьми-переселенцами и их родителями, а также получили необычную просьбу от 6-летнего Ильи Костушевича из Мариуполя.

Трогательное письмо 6-летнего мальчика

Родители мальчика погибли во время ракетных ударов российских войск по городу: улица и район, где они проживали, были полностью разрушены. Илью спасли волонтеры, и сейчас заботится о семье Марии и Владимира Беспалых из Славянска.

Читайте також Пережила окупацію, полон за відмову працювати на ворога: Павелко зустрівся з арбітринею Петровою

Недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо, адресованное украинским детям. И тогда Илья решил послать главе британского правительства ответ.

Письмо Ильи:

"Дорогой Борис Джонсон!

Я хочу, чтобы скорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я бы хотел, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Отправляю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Прочно обнимаю Вас.

Илья, 6 лет".

Срна: Я найду способ передать письмо Илье

Передать это письмо британскому премьеру Илья Костушевич попросил руководителей ФК Шахтер, в частности Дарио Срну. Специалист "горняков" пообещал, что выполнит просьбу мальчика.

"Я найду способ передать письмо Илье. Ребенку, который столько прошел, нельзя отказать в просьбе. И я выполню эту миссию. Семья, принявшая мальчика, потерявшего своих родителей, – большие молодцы. Они практически дали ребенку новую жизнь. Огромна им благодарность за это! Я сегодня испытал эмоции, которых не передать словами.

Хочу сказать, что мы будем рядом с этой семьей и будем помогать ей, будем помогать всем, кто в этом нуждается. И сегодня так должно быть – все должны поддерживать друг друга. Дай Бог всем нам сил выдержать это, победить и вернуться к нашей привычной жизни", – сказал гендиректор донецкой команды.

"Илья говорит, что когда вырастет, поедет отстраивать Мариуполь"

Попечители мальчика Мария и Владимир Беспали рассказали, что давно хотели усыновить ребенка. Когда они узнали историю Ильи, без колебаний решили взять мальчика в свою семью.

Мы давно планировали усыновить ребенка, и когда узнали историю Ильи, решили взять его в нашу семью. У него заболевание, из-за которого от усыновления отказались две семьи, но нас это не отпугало. Шахтер сам на нас вышел и предложил помощь, за что клубу большое спасибо. Илья очень любит футбол, хорошо общается здесь с детьми, с нетерпением ждет тренировки. Кстати, сам Илья говорит, что когда вырастет, поедет отстраивать Мариуполь,

– сказали Мария и Владимир.