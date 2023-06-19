МОК не выполняет рекомендации о нейтралитете: 6 представителей России в Комитете поддерживают войну

Международный олимпийский комитет продолжает подыгрывать российским преступникам. Даже собственные решения в организации не выполняются.

Президент МОК Томас Бах во время каждого выступления рассказывает о дискриминации "несчастных" российских спортсменов, которые "вне политики" и не поддерживают войну. При этом в самом Комитете находятся представители милитарных формирований и лица, напрямую поддерживающие агрессию против Украины.

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МОК приютил российских преступников

Согласно расследованию Tribuna.com, 6 представителей России в Международном олимпийском комитете не отвечают критериям "нейтралитета", которые ввел сам МОК для спортсменов. Очевидно, что российских чиновников это не касается, и они могут дальше способствовать геноциду украинцев и находиться в олимпийском комитете. Таким образом МОК превратился в убежище преступников.

Представители России в МОК

Российская олимпийская чемпионка Елена Исинбаева имеет воинское звание майора, указанное на сайте ЦСКА.

имеет воинское звание майора, указанное на сайте ЦСКА. Шамиль Тарпищев – поддерживал мобилизацию и создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов.

– поддерживал мобилизацию и создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию и почетный член МОК Александр Попов был организатором чемпионата Росгвардии по плаванию.

был организатором чемпионата Росгвардии по плаванию. Президент ОКР Станислав Поздняков имеет действующее звание подполковника, участвовал в награждении военнослужащих и поддерживал мобилизацию.

имеет действующее звание подполковника, участвовал в награждении военнослужащих и поддерживал мобилизацию. Родион Плитухин занимает должность генерального секретаря ОКР. Участвовал в награждении военнослужащих ЦСКА.

занимает должность генерального секретаря ОКР. Участвовал в награждении военнослужащих ЦСКА. Российский бизнесмен Владимир Лисин – владеет предприятиями, поставляющими сталь для российского военно-промышленного комплекса.

Так что о каком нейтралитете можно говорить, если в самом Комитете засели сторонники войны против Украины и соучастники преступлений.

Напомним, что в конце марта МОК рекомендовал спортивным федерациям вернуть россиян и белорусов в международные соревнования. Специальная комиссия Комитета занимается допуском спортсменов из стран-агрессоров согласно рекомендациям.

Условия допуска атлетов из стран-агрессоров

Спортсмены и персонал, активно поддерживающие войну, не имеют права выступать в турнирах. Это касается всех, кто находится на контракте с армией или милитаризированными формированиями.

Российским и белорусским военнослужащим и лицам, причастным к государственным учреждениям безопасности запрещено участвовать в соревнованиях.

По информации источника, МОК не прокомментировал пребывание в составе организации названных лиц.