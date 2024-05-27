Замахнулся на рекорд Усика: Сиренко в начале июня попытается одержать 21-ю победу

Непобежденный украинский боксер Владислав Сиренко проведет следующий бой 6 июня. Соперником будет американец Кейт Барр.

Стало известно, когда украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко вернется в ринг. После уверенной юбилейной победы Сиренко решил не откладывать в долгий ящик следующий бой.

Читайте также Усик может остаться абсолютным чемпионом: в IBF сообщили, что нужно для сохранения пояса

6 июня Владислав Сиренко проведет бой против Кейта Барра

Следующий бой украинца состоится 6 июня. Соперником будет американец Кейт Барр, у которого за плечами 21 победа, 15 поражений и 1 ничья. 8 раз он нокаутировал соперника.

Что касается Сиренко, то Владислав провел 20 поединков на профессиональном ринге, все выиграл, причем 17 раз отправлял соперников в нокаут. Ему пророчили будущее братьев Кличко, однако класс его соперников оставляет желать лучшего.

В апреле этого года Сиренко вернулся после почти 2,5 года паузы, нокаутировав в третьем раунде американца Деона Ронни Гейла.

Добавим, что Сиренко имеет лишь на две победы меньше, чем абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. Однако важно заметить, что у Усика уровень оппонентов куда выше.