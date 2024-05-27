Стало відомо, коли український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко повернеться в ринг. Після впевненої юбілейної перемоги Сіренко вирішив не відкладати в довгу скриню наступний бій.
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6 червня Владислав Сіренко проведе бій проти Кейта Барра
Наступний бій українця відбудеться 6 червня. Суперником буде американець Кейт Барр, у якого за плечима 21 перемога, 15 поразок та 1 нічия. 8 разів він нокаутував Суперника.
Що стосується Сіренка, то Владислав провів 20 поєдинків на професіональному ринзі, всі виграв, причому 17 разів відправляв суперників у нокаут. Йому пророкували майбутнє братів Кличків, проте клас його суперників залишає бажати кращого.
Додамо, що Сіренко має лише на дві перемоги менше, ніж абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик. Проте важливо зауважити, що в Усика рівень опонентів куди вищий.