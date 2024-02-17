Возраст не препятствие: 51-летний японец побил рекорд Кубка мира по прыжкам с трамплина – видео

В пятницу, 16 февраля, стартовал очередной этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Соревнования проходят в японском Саппоро и уже стали историческими.

В квалификационном турнире принял участие японский спортсмен Нориаки Касаи. Он вернулся к соревнованиям после трехлетней паузы, пишет 24 Канал.

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Человек-рекорд

51-летний титулованный японец является самым возрастным участником в истории Кубка мира по прыжкам с трамплина. Опытный спортсмен дебютировал на профессиональном уровне в далеком 1988 году.

В отборе на большом трамплине Нориаки Касаи выполнил прыжок на 106 метров, за что получил оценку 86.5 балла. С этим результатом он занял 45 место и впервые с 2020 года отобрался в основной этап Кубка мира, установив исторический возрастной рекорд.

Смотрите видео прыжка Нориаки Касаи

Отметим, что для японца это будет 570-е личное выступление на основном этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, это также является обновлением рекорда в этом виде спорта.

Что известно о Нориаки Касаи