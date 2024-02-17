Возраст не препятствие: 51-летний японец побил рекорд Кубка мира по прыжкам с трамплина – видео
В пятницу, 16 февраля, стартовал очередной этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Соревнования проходят в японском Саппоро и уже стали историческими.
В квалификационном турнире принял участие японский спортсмен Нориаки Касаи. Он вернулся к соревнованиям после трехлетней паузы, пишет 24 Канал.
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Человек-рекорд
51-летний титулованный японец является самым возрастным участником в истории Кубка мира по прыжкам с трамплина. Опытный спортсмен дебютировал на профессиональном уровне в далеком 1988 году.
В отборе на большом трамплине Нориаки Касаи выполнил прыжок на 106 метров, за что получил оценку 86.5 балла. С этим результатом он занял 45 место и впервые с 2020 года отобрался в основной этап Кубка мира, установив исторический возрастной рекорд.
Смотрите видео прыжка Нориаки Касаи
Отметим, что для японца это будет 570-е личное выступление на основном этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, это также является обновлением рекорда в этом виде спорта.
Что известно о Нориаки Касаи
- Дебютировал на уровне Кубка мира в 16 лет, заняв 31 место на домашнем этапе в Саппоро
- В 1989 году впервые выступил на чемпионате мира.
- Дважды становился бронзовым призером общего зачета Кубка мира
- На этапах Кубка мира триумфовал 17 раз, последний раз в 2014 году – еще один рекорд (самый возрастной победитель этапа Кубка мира в истории).
- Рекордсмен по количеству выступлений в прыжках с трамплина на зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира.
- Первый в истории спортсмен, который участвовал в восьми зимних Олимпийских играх (с 1992 по 2018 год), в которых завоевал три медали.