30 лет дружили, – Гутцайт рассказал, общается ли со спортсменами из России
Источник:"Украинская правда"
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт откровенно рассказал, поддерживает ли сейчас связь с российскими спортсменами, с которыми когда-то выступал бок о бок. Гутцайт признался, что было много споров относительно напряженных отношений между странами.
Об общении с российскими спортсменами
Вадим Гутцайт в прошлом олимпийский чемпион по фехтованию. Поэтому среди его знакомых и друзей есть немало представителей из других стран. Министр рассказал, общается ли он с партнерами по команде времен СССР.
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Реально по-мужски расходились. У нас было много споров, откровенно говоря, глядя друг другу в глаза. Потому что они реально не понимали, потому что там телевидение реально зомбирует людей,
– заявил Гутцайт.
Министр рассказал, что поддерживает связь с российскими спортсменами из бывшей общей команды, честь которой представляли на весь мир.
"Я не затрагиваю темы политики"
А вот политические темы Вадим Маркович в разговоре не поднимает: "Я не затрагиваю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. У меня было одно мнение, у них другое".
Мы все время занимались спортом вместе в Советском союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно. И таких же людей, как я, много. Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Потом после развития ситуации мы все поняли,
– ответил Гутцайт.
- Вадим Гутцайт в 1992 году стал олимпийским чемпионом в Барселоне. "Золото" фехтовальщик взял в командной сабле. Участвовал в трех Олимпиадах – в 1992, 1996 и 2000 годах.
- Вадим Маркович – серебряный чемпион мира в Будапеште (1991) в командной сабле. На мировом чемпионате по фехтованию в том же году Гутцайт был третьим в индивидуальном зачете.
- Был наставником украинской команды саблисток, которая завоевала золотые олимпийские медали в Пекине (2008).