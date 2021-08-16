30 лет дружили, – Гутцайт рассказал, общается ли со спортсменами из России

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт откровенно рассказал, поддерживает ли сейчас связь с российскими спортсменами, с которыми когда-то выступал бок о бок. Гутцайт признался, что было много споров относительно напряженных отношений между странами.

Об общении с российскими спортсменами

Вадим Гутцайт в прошлом олимпийский чемпион по фехтованию. Поэтому среди его знакомых и друзей есть немало представителей из других стран. Министр рассказал, общается ли он с партнерами по команде времен СССР.

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Реально по-мужски расходились. У нас было много споров, откровенно говоря, глядя друг другу в глаза. Потому что они реально не понимали, потому что там телевидение реально зомбирует людей,

– заявил Гутцайт.

Министр рассказал, что поддерживает связь с российскими спортсменами из бывшей общей команды, честь которой представляли на весь мир.

"Я не затрагиваю темы политики"

А вот политические темы Вадим Маркович в разговоре не поднимает: "Я не затрагиваю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. У меня было одно мнение, у них другое".

Мы все время занимались спортом вместе в Советском союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно. И таких же людей, как я, много. Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Потом после развития ситуации мы все поняли,

– ответил Гутцайт.