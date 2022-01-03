30-килограммовая чаша и полмиллиона премиальных: что получит победитель Кубка Украины по хоккею

Уже 6 января определится новый обладатель Кубка Украины по хоккею. За главный трофей сразятся четыре команды.

В этом сезоне в украинском хоккее произошел раскол, фактически образовав два чемпионата. Несогласные с деятельностью Федерации хоккея Украины некоторые клубы образовали свою хоккейную Суперлигу. Остальные остались в Украинской хоккейной лиге. Именно они и разыграют Кубок Украины по хоккею.

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Участие в молниеносном турнире примут четыре коллектива – киевский Сокол, Кременчуг, херсонский Днепр и команда Броварского спортивно-профессионального колледжа.

Второй по значимости трофей отечественного хоккея будет разыгран на льду кременчугской арены "Айсберг" с 3 по 6 января. Кубок будет носить имя первого президента Федерации хоккея Украины, единственного среди украинцев члена Зала славы Международной федерации хоккея Анатолия Хорозова.

Победитель получит трофей – 30-килограммовую чашу, которую Федерация хоккея Украины заказала специально к возрождению турнира после 14-летней паузы. А также полмиллиона гривен премиальных.

Трофей, которій получит победитель Кубка Украины по хоккею / Фото Федерация хоккея Украины

На первом этапе соревнований команды в течение трех дней будут играть по круговой системе друг против друга. Финальный поединок состоится в сочельник, 6 января, начиная с 18:30. Кубок между собой разыграют два победителя группового турнира.