В цьому сезоні в українському хокеї стався розкол, фактично утворивши два чемпіонати. Незгідні з діяльністю Федерації хокею України, деякі клуби утворили свою хокейну Суперлігу. Решта ж залишилися в Українській хокейній лізі. Саме вони й розіграють Кубок України з хокею.

Участь у блискавичному турнірі візьмуть чотири колективи – київський Сокіл, Кременчук, херсонський Дніпро та команда Броварського спортивно-фахового коледжу.

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Другий за значимістю трофей вітчизняного хокею буде розіграний на льоду кременчуцької арени "Айсберг" з 3 по 6 січня. Кубок носитиме ім’я першого президента Федерації хокею України, єдиного серед українців члена Зали слави Міжнародної федерації хокею Анатолія Хорозова.

Переможець отримає трофей – 30кілограмову чашу, яку Федерація хокею України замовила спеціально до відродження турніру після 14-річної паузи. А також півмільйона гривень преміальних.



Трофей, який отримає переможець Кубка України з хокею / Фото Федерація хокею України

На першому етапі змагань команди протягом трьох днів гратимуть за коловою системою, одне проти одного. Фінальний поєдинок відбудеться на Святвечір, 6 січня, починаючи з 18:30. Кубок між собою розіграють два переможці групового турніру.