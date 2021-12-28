Береза: Россия развязала против нас войну

Береза выразил свое отношение к Российской Федерации. Он заверил, что для него Россия исчезла после 2014 года.

Кстати Знает лучше, чем я, – Довбик поражен знаниями украинского языка Йовичевича

В 2014 году смогли же москалям дать в рыло, что они до сих пор не могут отойти, все маневры делают у нашей границы. Но понимают, что, если полезут, станут удобрением на нашей земле,

– подчеркнул специалист.

Президент Днепра-1 подчеркнул, что не понимает украинских футболистов, которые едут в Россию. Он назвал их поступки равносильными, если бы они уезжали играть в Германию во времена Второй мировой войны.

"Россия развязала против нас войну. Эти д******ы, видимо, еще живут в Советском Союзе. Лично для меня Россия исчезла после 2014 года. Может, когда там сменится власть, их осудит международный трибунал в Гааге, можно будет что-то говорить, но не сейчас", — сказал Береза.

Также он добавил, что не смотрит российский футбол. Однако иногда наталкивается на выступления команд из Российской Федерации в еврокубках, где они регулярно проваливают игры.

К слову. Днепр-1 первую половину сезона закончил на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу. В активе команды 40 очков.