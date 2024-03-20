Куртуа перенес операцию на колене: вернется ли конкурент Лунина до конца сезона

Во вторник, 19 марта, Тибо Куртуа получил новую травму. Он 8 месяцев восстанавливался после разрыва крестообразной связки левого колена, а теперь травмировал правую ногу.

У бельгийца диагностировали разрыв внутреннего мениска. У него разошлись швы, которые были наложены еще в 2015 году, когда Куртуа также получил повреждение правого колена.

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Успеет восстановиться до нового сезона

Отмечается, что 20 марта вратарь Реала успешно перенес операцию, которую провел Мануэль Леес под наблюдением медицинских служб клуба. Бельгийцу удалили мениск, и вскоре он начнет процесс восстановления.

Сообщается, что Тибо Куртуа будет оставаться вне игры около двух месяцев, поэтому не вернется на поле до завершения нынешней кампании, но должен быть полностью готовым к стартовым тренировкам межсезонья.

Что интересно, накануне получения травмы появился инсайд, что бельгиец должен был выйти на поле уже в начале апреля в игре против Манчестер Сити. Но теперь свою серию из 11 матчей в старте имеет все шансы продолжить Андрей Лунин, который выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

Тибо Куртуа в Реале