19-летняя украинка хочет завершить карьеру после выступления на Олимпиаде-2020

19-летняя София Лыскун одной из последних среди украинских прыгунов в воду соревновалась на Олимпийских Играх в Токио. Лыскун конкурировала в прыжках с 10-метровой вышки, но не смогла пройти в полуфинал.

Лыскун пыталась преодолеть квалификацию Олимпиады-2020 и продолжить выступления в полуфинале. Однако выступила с предпоследним результатом на Играх, а после соревнований заявила, что раздумывает над завершением карьеры.

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Ключевым моментом в выступлении Лыскун стал третий прыжок. Его украинская спортсменка выполняла со стойки на руках, но не смогла зафиксироваться с первой попытки. Поэтому вынуждена была второй раз становиться в стойку, и в итоге она получила за прыжок лишь 14 баллов.

"Буду ли готовиться к Олимпиаде-2024? Не знаю. Больше нет, чем да. Потому что вот так. Да, (планирую завершить карьеру, – ред.)", – сказала украинка.

"Эмоции ужасные, потому что выступила ужасно. Упала во время третьего прыжка со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось как получилось", – заявила Лыскун.

София Лыскун: самые главные достижения в карьере