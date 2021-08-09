19-летняя украинка хочет завершить карьеру после выступления на Олимпиаде-2020
Источник:Суспільне Спорт
19-летняя София Лыскун одной из последних среди украинских прыгунов в воду соревновалась на Олимпийских Играх в Токио. Лыскун конкурировала в прыжках с 10-метровой вышки, но не смогла пройти в полуфинал.
Лыскун пыталась преодолеть квалификацию Олимпиады-2020 и продолжить выступления в полуфинале. Однако выступила с предпоследним результатом на Играх, а после соревнований заявила, что раздумывает над завершением карьеры.
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Ключевым моментом в выступлении Лыскун стал третий прыжок. Его украинская спортсменка выполняла со стойки на руках, но не смогла зафиксироваться с первой попытки. Поэтому вынуждена была второй раз становиться в стойку, и в итоге она получила за прыжок лишь 14 баллов.
"Буду ли готовиться к Олимпиаде-2024? Не знаю. Больше нет, чем да. Потому что вот так. Да, (планирую завершить карьеру, – ред.)", – сказала украинка.
"Эмоции ужасные, потому что выступила ужасно. Упала во время третьего прыжка со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось как получилось", – заявила Лыскун.
София Лыскун: самые главные достижения в карьере
- В 2017 году Лыскун получила первую награду на взрослом уровне – бронза чемпионата Европы по прыжкам в воду (синхронные прыжки с 10 метров).
- В 2018-м, кроме "золота" в команде на чемпионате Европы по водным видам спорта, Лыскун соревновалась на юниорских Олимпийских Играх. Там она получила две награды – "серебро" (10-метровая вышка) и "бронзу" в командных соревнованиях.
- 2019 год – София Лыскун завоевала "золото" чемпионата Европы по водным видам спорта в личных прыжках с 10-метровой вышки.
- 2021 год – Лыскун завоевала "бронзу" на Евро по водным видам спорта в синхронных прыжках (синхронные прыжки с 10-метровой вышки).
- 2021 год – выступление на Олимпиаде-2020 в прыжках в воду с 10-метровой вышки, предпоследнее место в квалификации.