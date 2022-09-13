19-летняя Александра Хоменец завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе

Первую женскую награду на чемпионате мира по борьбе 2022 года в Белграде получила Александра Хоменец.

Достойно внимания Залужный с шевроном Динамо расписал молодоженов, Кличко был свидетелем на свадьбе

В финальной схватке в весовой категории до 55 килограммов украинка получила травму ноги, но, отдадим ей должное, решила продолжать борьбу. Однако все же уступила опытной представительнице Японии Маю Мукаиде. И получила серебряную награду.

Илона Прокопенюк приносит Украине еще одну медаль чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 62 килограмм. В зрелищной бронзовой схватке Илона победила представительницу Кыргызстана Айсулу Тинибекову – 8:7