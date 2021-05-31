19-летний украинец Богдан Гоза установил новый мировой рекорд в тяжелой атлетике: видео

Украинец Богдан Гоза на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров установил новый мировой рекорд. И принес для сборной Украины сразу три медали.

Богдан Гоза выступает в весовой категории до 109 килограммов. В рывке украинец взял вес в 189 килограммов. И установил рекорд среди юниоров.

Напомним Украинка Камила Конотоп с рекордом стала чемпионкой мира в тяжелой атлетике

Для сравнения: мировой рекорд среди взрослых в весовой категории до 109 килограммов принадлежит китайцу Ян Чжэ – 200 килограммов. И он его установил 21 апреля 2021 года.

Гоза имел три попытки в рывке. Сначала он поднял 181 килограмм. Зато вес в 187 килограммов ему не поддался. В третьей попытке он решил поднимать 189 килограммов. И ему это удалось. Именно этот показатель теперь является мировым рекордом среди юниоров. И он принес золотую медаль Богдану Гозе.

Далее было толкание. Главным соперником украинца был болгарин Хритсто Димитров, который в предыдущем упражнении завоевал серебро с весом в 187 килограммов. На этот раз борьбу выиграл Димитров – 216 килограммов. Гоза сумел взять лишь 213 килограммов, получив серебряную медаль.

И именно один килограмм стал решающим в определении чемпиона. В двоеборье сумма Димитрова составила 403 килограмма, в то время как Гоза целом поднял 402 килограмма. Поэтому здесь украинец тоже получил лишь серебряную награду.