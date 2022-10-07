18-летняя Ангелина Майфельд стала первой девушкой-судьей матчей хоккейного чемпионата Украины

В матче чемпионата Украины по хоккею между Киевом и Кременчугом произошло довольно значимое событие. Ангелина Майфельд стала первой девушкой-судьей, судящей матч мужского чемпионата Украины по хоккею в элитном дивизионе.

Ангелина Майфельд родилась в Кривом Роге, где начала заниматься хоккеем. А в 2021 году перебралась в Киев, где начала выступать в рядах одной из сильнейших женских команд нашего государства – Украиночки.

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Также Майфельд является игроком национальной сборной Украины.

Параллельно с этим она начала заниматься судейством хоккейных матчей. Ангелина полноценно прошла тренировочное собрание для рефери. В предыдущем сезоне Судейский комитет Федерации регулярно доверял Майфельду судейство поединков детско-юношеского чемпионата Украины. Также она работала на трех матчах Молодежной хоккейной лиги, с участием ребят, не старше 20 лет.

Благодаря своей настойчивости в сентябре 2022 года Майфельд удостоилась чести быть первой украинской девушкой-судьей, которой Международная федерация хоккея по представлению ФХУ присвоила международную категорию.