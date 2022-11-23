18-летний вундеркинд Испании забил пятый гол в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022

Голкипер Коста-Рики Кейлор Навас устал вынимать мяч из сетки своих владений. Испанцы забили пятый раз.

На экваторе второго тайма мяч в пятый раз побывал в ворота костариканцев. В этот раз Гави стал автором настоящего шедевра. 18-летний полузащитник Барселоны взял на себя инициативу и пробил в одно касание из пределов штрафного соперника, сообщает 24 канал.

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Невероятная красота

Ассистентом такой передачи на Гави стал нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората.

Гави забил свой третий гол в футболке испанской сборной за 14 сыгранных матчей.

Испания повела в счете 5:0. Об более уверенном старте чемпионата мира-2022 и нечего мечтать.