18-летний вундеркинд Испании забил пятый гол в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022
23 ноября 2022 , 19:46Читати новину українською
Голкипер Коста-Рики Кейлор Навас устал вынимать мяч из сетки своих владений. Испанцы забили пятый раз.
На экваторе второго тайма мяч в пятый раз побывал в ворота костариканцев. В этот раз Гави стал автором настоящего шедевра. 18-летний полузащитник Барселоны взял на себя инициативу и пробил в одно касание из пределов штрафного соперника, сообщает 24 канал.
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Невероятная красота
Ассистентом такой передачи на Гави стал нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората.
Гави забил свой третий гол в футболке испанской сборной за 14 сыгранных матчей.
Испания повела в счете 5:0. Об более уверенном старте чемпионата мира-2022 и нечего мечтать.