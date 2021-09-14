"Идеальный день для моего первого пива"

Джуд Беллингем признался, что впервые выпил пиво во время выездного матча против Байера. Курьезный момент с его участием состоялся после решающего гола в поединке, который закончился победой гостей со счетом 4:3.

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На 77-й минуте норвежский нападающий Эрлинг Холанн реализовал пенальти и побежал к трибунам, на которых сидели болельщики хозяев. Они начали показывать игрокам Боруссии Д нецензурные жесты и бросать в них стаканы с пивом.

Беллингем, запрыгнувший на спину Холанну, поймал один из летевших в него стаканов и решил попробовать напиток. Сделав глоток, англичанин быстро выплюнул пиво и выбросил стаканчик.

"Идеальный день для моего первого пива... Не фанат", – отреагировал на эпизод Джуд в твиттере, признавшись, что не является фанатом хмельного напитка.

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