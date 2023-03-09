На восстановление уничтоженного Россией комплекса: 18-летний баскетболист инициировал сбор средств в Польше

В Польше инициировали сбор средств на возобновление СК "Авангард". Организатором акции стал 18-летний украинский баскетболист.

Фонд "Наша Варшава" и баскетбольный клуб Варшава запустили инициативу по поддержке баскетбола в Украине. Собранные средства пойдут на восстановление и реконструкцию спортивного комплекса "Авангард" в Киеве, пострадавшем от российских ракетных обстрелов.

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"Маленький вклад в большое дело"

Организатором акции стал 18-летний украинец Никита Билко, после начала полномасштабного вторжения России на территории Украины, переехал в Польшу. Сейчас Никита выступает за местный коллектив Варшава. Юный баскетболист рассказал, что мотивировало его инициировать сбор средств на восстановление СК "Авангард".

В этот зал я впервые попал маленьким мальчишкой. Там восемь лет я впервые взял в руки баскетбольный мяч и влюбился в игру всем сердцем. После этого я провел почти всю тренировку там, провел большинство своих матчей. Именно на этой площадке я провел свой первый матч в первой лиге, в молодежных соревнованиях. Там фактически я провел все свое детство. К сожалению, война привела к тому, что этот зал не является вторым домом для большой группы детей и их тренеров, каким он был для меня. Любая помощь в восстановлении СК "Авангард" сейчас очень важна, поэтому мы решили внести свой маленький вклад в это большое дело.

– рассказал Никита Билко.

Также клуб Варшава 1 апреля организует турнир "Варшавский баскетбол для Киева". Собранные средства с соревнований будут направлены на восстановление того же СК "Авангард".

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