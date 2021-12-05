16-летняя украинка завоевала "золото" на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду

На домашнем юниорском чемпионате мира, который проходит в Киеве, Украина завоевала еще две медали. Обладателями наград стали Ксения Байло и дуэт синхронистов – Данило Коновалов и Богдан Чижовский.

Украинцы завоевали 2 медали

В третий соревновательный день украинские спортсмены завоевали две награды: "золото" и "серебро". Сборная Украины уже имела в своем запасе две медали, которые завоевала днем ​​раньше.

Кстати, Украина завоевала "золото" и "бронзу" на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду.

Украинская спортсменка Ксения Байло смогла во второй раз попасть в финал, показав лучший результат в квалификации. Главной конкуренткой украинки была Ульяна Манаенкова.

Первые три прыжка россиянки жюри оценили выше показателей украинки. Отставание Байло от Манаенковой было минимальным, а сложность последнего прыжка украинки была выше.

Ксении удалось опередить свою оппонентку на 35 очков. На третьем месте оказалась еще одна представительница России Марина Подъяпольская.

Еще одно "серебро" Украина добыла в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Данило Коновалов и Богдан Чижовский опередили в финале представителей Республики Кореи. Первенство завоевали спортсмены Германии Эспен Прензина и Джонатан Шауэр

Чемпионат мира среди юниоров в Киеве продлится до 9 декабря.