В Тернопольской области во время тренировки погибла 15-летняя спортсменка: что стало причиной смерти

Кременецкая областная детская спортивная школа в селе Млиновцы готовит для Украины представителей санного спорта. К сожалению, одна из тренировок закончилась ужасной трагедией с летальным исходом.

24 мая в 16.40 в местную полицию поступил звонок от врача бригады экстренной медицинской помощи, который сообщил о смерти 15-летней девушки. Трагедия произошла прямо во время тренировки санкаров в селе Млиновцы Тернопольской области.

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Ужасная трагедия на тренировке

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки местности полиция установила, что во время одного из спусков по санной трассе отломилась часть деревянной доски. Этот обломок нанес юной спортсменке травмы, которые, к сожалению, были несовместимы с жизнью. Поэтому спасти жизнь девушки врачам не удалось.

15-летняя спортсменка скончалась прямо на месте трагедии на территории Кременецкой областной детской спортивной школы по санному спорту.

Отметим, что тренировки юных санкаров проходили под пристальным вниманием тренера. Но этот несчастный случай сделал из обычной тренировки настоящую трагедию.

Данный факт следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с частью 2 статьи 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекших гибель людей) Уголовного кодекса. Продолжается следствие.