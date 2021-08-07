15-летний Середа вошел в топ-6 Олимпиады-2020 в прыжках в воду

На Олимпийских играх в Токио состоялся финал в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин. 15-летний Алексей Середа занял высокое 6 место.

В 15 лет уже в топ-6 лучших

Алексей Середа был единственным представителем Украины в соревнованиях с 10-метровой вышки. В свои 15 лет украинец навязал серьезную борьбу мощным соперникам и завершил выступления в Токио на 6-й позиции.

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По итогам шести прыжков Середа набрал 451.70. Первые две позиции оккупировали представители Китая. Олимпийским чемпионом стал китаец Юань Чао. Второе место занял еще один его земляк Джин Янг. Тройку призеров замкнул титулованный Томас Дейли из Великобритании.

Перед украинцем расположились два прыгуна ОКР. В десятку лучших также вошли по одному представителю Японии, Австралии, США и Бразилии.

Призеры прыжкам в воду с 10 метров

1. Юан Чао (Китай) – 582.35

2. Джан Ян (Китай) – 580.40

3. Томас Дэйли (Великобритания) – 548.25

...

6. Алексей Середа (Украина) – 461.70

Для Алексея 6 место стало вторым подряд в Токио. Аналогичным образом украинец выступил в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.