15-летний игрок из Бразилии забил сумасшедший гол в падение через себя: видео шедевра
Источник:24 канал
Не только на взрослом уровне отмечаются сумасшедшими взятиями ворот. Игрок юниорской команды Палмейраса Эндрик забил гол-конфетку в матче Кубка Сан-Паулу.
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Красивое взятие ворот фанаты увидели в четвертьфинале между Палмейрасом и Оэсте. Уже к 20-й минуте матча хозяева вели с разгромным счетом 3:0.
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Последний третий гол в первом тайме забил Эндрик. 15-летний нападающий Палмейраса после нескольких обрезок пробил через себя из-за пределов штрафной соперника, чем шокировал голкипера Оэсте. Мяч залетел за воротничок вратарю гостей прямо в девятку ворот.
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Видео гола Эндрика
Еще до перерыва мяч еще раз побывал в сетке ворот гостей – 4:0. После отдыха команды на двоих забили три гола. В итоге – 5:2 разгромная победа Палмейраса, который вышел в полуфинал Кубка Сан-Паулу.К слову. Соперником клуба Эндрика в полуфинале станет Сан-Паулу (23 января).