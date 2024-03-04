Уже совсем скоро: стала известна дата боя Гвоздика за титул временного чемпиона WBC

Александр Гвоздик может стать временным чемпионом WBC. Для этого ему 15 июня необходимо победить американца Давида Бенавидеса.

Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проведет следующий бой против американца Давида Бенавидеса. На кону боя будет стоять титул временного чемпиона WBC.

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Когда Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона WBC

Поединок между Гвоздиком и Бенавидесом состоится 15 июня. Место проведения пока неизвестно.

Главным событием этого вечера бокса будет бой чемпиона мира WBA в легком весе Джервонты Дэвиса против Фрэнка Мартина.

Предыдущий раз Гвоздик боксировал 30 сентября, когда нокаутировал бразильца Исаака Родригеза. Для Гвоздика эта победа стала третьей подряд после возвращения в бокс и 20-й в целом.

Единственное поражение на профессиональном ринге Гвоздик потерпел в октябре 2019 года, досрочно проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке. Тогда Александр потерял титул WBC и завершил карьеру, однако впоследствии вернулся в бокс.