12-летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат

Американец Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. Абхиманью Мишра получил титул в 12 лет на мировом турнире по шахматам в Будапеште.

Как Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером

Мишра должен был получить три балла гроссмейстера, чтобы получить соответствующее звание. Американцу нужно было соревноваться на рейтинговых турнирах с другими гроссмейстерами.

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Кроме того, юному гроссмейстеру нужно было продержаться девять раундов и выступить на уровне 2600 баллов эло-рейтинга.

В апреле 2021 года американец получил первые два балла на турнирах в Будапеште. Третий балл американцу никак не покорялся.

В конце июня Мишра все же получил третий балл на турнире в Будапеште. Ему удалось выиграть семь из девяти шахматных партий.

Решающей для Мишры стала девятая партия, в которой он одолел индуса Леона Мендонка. После девятого тура Мишра имел эло-рейтинг выше показателя 2600.

Мишра получил звание самого молодого гроссмейстера в истории шахмат. Американец превзошел достижения украинца Сергея Карякина. Карякин, который взял российское гражданство, 19 лет был самым молодым гроссмейстером.

Мишра стал гроссмейстером в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней. Карякин получил титул, когда ему было 12 лет и 7 месяцев.

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