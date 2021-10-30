12 лет спустя: легенды Шахтера снова подняли Кубок УЕФА – фото, видео
30 октября 2021 , 13:28Читати новину українською
Источник:ФК Шахтер
Донецький Шахтар отримав Кубок УЄФА. До розташування клубу було доставлено виготовлену в Італії точну копію Кубка УЄФА, який завоювали "гірники".
С трофеем сфотографировались голкипер команды Андрей Пятов и директор Шахтера по футболу Дарио Срна, которые в 2009 году играли в финале.
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Герои финала 2009 года, игроки и менеджмент команды, которая выиграла главный еврокубковый трофей в истории Украины, оценили легендарный кубок.Предыдущая копия Кубка УЕФА осталась в музее Шахтера на "Донбасс-Арене".
Что известно о легендарной победе Шахтера
В финале Кубка УЕФА-2008/09 "горняки" со счетом 2:1 обыграли бременский Вердер. Это единственный евротрофей в истории независимой Украины.