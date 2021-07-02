Братья Кличко объединили все пояса: 10 лет назад Владимир побил Дэвида Хэя – видео

Ровно 10 лет назад, 2 июля 2011 года, Владимир Кличко на 60-тысячной Imtech Arena в Гамбурге единогласным решением судей (117: 109, 118: 108, 116: 110) остановил Дэвида Хэя и объединил в своих руках титулы WBA, WBO и IBF.

Благодаря этой победе братья Кличко осуществили свою мечту – они собрали все пояса супертяжелого веса в своих руках. Этот уникальный результат будет невероятно сложно повторить. У Владимира тогда были титулы IBF, WBO, WBA, у Виталия – WBC.

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Как прошел бой

Весь бой прошел в большом напряжении. Кличко пытался держать Хэя джебом, но Хэй иногда пытался контратаковать. Атаки Хэя были достаточно редкими, и основную часть поединка, британец бежал от атак украинца, демонстрируя тем самым свою скорость.

Хэй часто подскальзывался, апеллировал к рефери, обращая его внимание на то, что Владимир якобы нарушает правила.

В 7-м раунде это даже привело к результату. Рефери снял с украинца одно очко. В 11-м раунде при очередном падении, рефери зафиксировал что был удар, и отсчитал Хэю нокдаун. Для Хэя джеб Владимира Кличко стал серьезным препятствием. Скорость британца не помогла ему переиграть техничность Владимира Кличко.

По окончанию 12-ти раундов, Владимир Кличко заслуженно был объявлен победителем единогласным решением судей. Все три арбитра признали Владимира победителем боя (117: 109, 118: 108, 116: 110).

Владимир Кличко – Дэвид Хэй: видеообзор боя