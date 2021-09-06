Розрив від України: каратисти здобули 8 медалей на Karate1 Premier League у Єгипті
Джерело:24 канал
Українські каратисти потужно виступили на етапі Karate1 Premier League у Каїрі (Єгипет). Наші спортсмени везуть в Україну аж 8 нагород.
Українці приголомшили усіх в Єгипті
Каїр (Єгипет) приймав черговий етап Прем’єр Ліги Karate1. Із 3 – 5 вересня на арені Cairo International Stadium зійшлись найкращі каратисти світу. Українську команду представляли відразу 20 спортсменів.
Варте уваги Перший тріумф після Олімпіади: Бех-Романчук стала переможницею турніру в Італії
Відразу вісім українців продовжили боротьбу за нагороди. Відзначимо, що це були перші змагання після Олімпіади-2020, де Україна здобула дві медалі – "срібло" Анжеліки Терлюги та "бронза" Станіслава Горуни. Ні Анжеліка, ні Станіслав не поїхали у Каїр. З тих, хто брав участь на Олімпійських іграх полетіла лише Аніта Серьогіна.
Аніта зносила усіх суперниць на своєму шляху – 5 перемог. У фіналі Серьогіна зійшлась із представницею Канади Хайю Джумаа, яку також впевнено перемогла з рахунком 2:0. Це друге "золото" Прем’єр Ліги у кар'єрі українки.
Український фінал
Справжня українська битві була у фіналі категорії -68 кілограмів. У вирішальній сутичці зіткнулись дві українки – Галина Мельник та Еліна Сєлємєнєва. 27-річна львів'янка показала свій клас та завершила фінал успіхом – 7:0.
Ще одну нагороду в Україну везе Анастасія Степашко, яка у фіналі прикро програла єгиптянці Солії Абуісмаїл – 1:2.
Нікіта Філіпов, Віктор Стефанюк, Андрій Заплітний та Різван Талібов стали бронзовими призерами.
- Українська команда здобула 8 нагород – 2 "золота", 2 "срібла" та 4 "бронзи". Відзначимо, що цей виступ став дебютним для нашої збірної під керівництвом нового головного тренера Миколи Сіраковського.
- Наступний старт наших каратистів – етап Прем'єр Ліги у Рабаті (Марокко, 29-31 жовтня).