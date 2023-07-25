Світ зійшов із розуму: що можна купити за божевільні гроші, які пропонують саудити Мбаппе

Аль-Хіляль запропонував Кіліану Мбаппе зарплатню у 700 мільйонів євро за сезон (з урахуванням усіх бонусів). Якщо француз погодиться, то це буде найбільший контракт у історії футболу.

Ми порахували скільки зірка зароблятиме за кожен вимір часу, у разі згоди. Сайт 24 каналу порівняв, що можна купити за ці гроші або їх значення для українця.

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Суми, які складно усвідомити

За 1 рік Кіліан може заробити 700 мільйонів євро – це трансферна ціна 20 Мессі (за версією Transfermarkt). За місяць гри у футбол у Аль-Хілялі француз міг би закрити 8 місяців фінансування всього українського спорту – це 58.33 мільйони євро.

Тиждень роботи футболіста був оцінений у 13.3 мільйони євро, що є ціною 68 БПЛА EOS C VTOL, на які оголосив збір Сергій Притула й протягом того ж тижня всією Україною громадяни та бізнес донатять на 15 таких комплексів дронів для ГУР.

Вражає уяву можливий дохід француза за добу – це 1.9 мільйони євро, що еквівалентно до 905 Mavic 3, а також за годину – майже 80 тисяч євро, а це, на секундочку, 2-кімнатна квартира в хорошому стані у великих містах України.

Кожна хвилина у статусі гравця Аль-Хіляля може приносити Мбаппе iPhone 14 Pro Max (1332 євро), а щосекундний заробіток – це приблизна середня зарплата українця за 1 робочий день (22 євро або 900 гривень).



Що можна купити за зарплату Мбаппе / Інфографіка 24 каналу