З усмішкою на обличчі: Красюк розповів, як Усик відреагував на перенесення бою з Ф'юрі
Джерело:Talksport
Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, розповів, як український боксер відреагував на перенесення поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Він наголосив, що це буде для нього ще одним викликом.
Британський журналіст Джим Вайт попросив Олександра Красюка передати повідомлення вболівальникам Манчестер Юнайтед від імені Олександра Усика. На це Красюк відповів, що буде молитися за Тайсона.
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Красюк побажав здоров'я Ф'юрі
"Мабуть, я передам повідомлення всім уболівальникам по всьому світу. Ми будемо молитися за Тайсона Ф’юрі та його здоров’я.
Сподіваємося, що він буде готовий на 100 відсотків 18 травня, і бій точно відбудеться. Це наше бажання, така наша воля. Весь світ хоче побачити, хто є найкращим надважковаговиком у світі, Олександр Усик", – заявив промоутер.
Реакція Усика на відтермінування бою
Також Красюк розповів, як Усик відреагував на новину про перенесення бою. За його словами, нічого не змінилося, єдине – це дата бою.
"У Олександра все чудово. Він бився б цієї суботи, але, на жаль, цього не станеться, і всі ми знаємо причину цього. Але він професіонал високого рівня. Він сприйняв цю новину з усмішкою на обличчі і з повним розумінням того, що відбувається.
Тож це буде ще один виклик для нього, але він готовий до викликів у своєму житті. Так що нічого істотно не змінилося. Єдина зміна – це дата, все інше залишилося без змін", – додав Красюк.
Головне про бій Усик – Ф'юрі
- Менше ніж за два тижні до запланованого поєдинку Тайсон Ф'юрі оголосив його відтермінування через травму, яку отримав під час спарингу.
- Зауважимо, що це не перший раз, коли Ф'юрі відкладає поєдинок. Початково бій був запланований на грудень 2023 року, проте після поєдинку з Франсісом Нганну у жовтні, британець вирішив взяти більше часу на відновлення.
- Нова дата бою встановлена на 18 травня 2024 року, а місце проведення залишається тим же – Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.