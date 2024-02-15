З усмішкою на обличчі: Красюк розповів, як Усик відреагував на перенесення бою з Ф'юрі

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, розповів, як український боксер відреагував на перенесення поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Він наголосив, що це буде для нього ще одним викликом.

Британський журналіст Джим Вайт попросив Олександра Красюка передати повідомлення вболівальникам Манчестер Юнайтед від імені Олександра Усика. На це Красюк відповів, що буде молитися за Тайсона.

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Красюк побажав здоров'я Ф'юрі

"Мабуть, я передам повідомлення всім уболівальникам по всьому світу. Ми будемо молитися за Тайсона Ф’юрі та його здоров’я.

Сподіваємося, що він буде готовий на 100 відсотків 18 травня, і бій точно відбудеться. Це наше бажання, така наша воля. Весь світ хоче побачити, хто є найкращим надважковаговиком у світі, Олександр Усик", – заявив промоутер.

Реакція Усика на відтермінування бою

Також Красюк розповів, як Усик відреагував на новину про перенесення бою. За його словами, нічого не змінилося, єдине – це дата бою.

"У Олександра все чудово. Він бився б цієї суботи, але, на жаль, цього не станеться, і всі ми знаємо причину цього. Але він професіонал високого рівня. Він сприйняв цю новину з усмішкою на обличчі і з повним розумінням того, що відбувається.

Тож це буде ще один виклик для нього, але він готовий до викликів у своєму житті. Так що нічого істотно не змінилося. Єдина зміна – це дата, все інше залишилося без змін", – додав Красюк.

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