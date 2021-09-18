Розлючений Луческу накричав на суддю під час матчу Динамо – Олександрія: відео

Динамо ледь перемогло Олександрію у 8-му турі УПЛ. Мірча Луческу не впорався з емоціями, які виплеснув на головного арбітра матчу.

Чому Луческу розлютився на арбітра

Не часто таким розлюченим можна побачити Мірчу Луческу. Від румунського спеціаліста постраждав головний арбітр матчу Дмитро Кривушкін.

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Все сталось після фолу захисника Динамо Іллі Забарного на гравцю Олександрії Сергію Гриню. Луческу не погодився із рішенням судді призначити штрафний.

"Містер" в емоційній формі доніс свої думки до судді. Зупинити румуна підійшов його асистент Огнєн Вукоєвіч та четвертий рефері. За таку поведінку арбітри миттєво вилучають наставників. Однак Луческу пощастило пробути увесь матч у тренерській зоні.

Нагадаємо, що матч завершився мінімальною перемогою Динамо над Олександрією (1:1).

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