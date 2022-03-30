Дикість від футбольних фанатів

Перша зустріч закінчилась нульовою мировою, тому учасника чемпіонату світу Нігерія та Гана визначали у другому поєдинку. Першими рахунок у зустрічі забили гості, повідомляє 24 канал.

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Однак ще до перерви нігерійці зрівняли цифри на табло. Могла нігерійська збірна піти на відпочинок ведучи у рахунку, але гол Осімхена був скасований через офсайд.

Матч закінчився нічиєю 1:1. Нігерія вперше з 2006 року не пробилась на Мундіаль. Гана вийшла далі завдяки голу на виїзді.

Такий результат неабияк розлютив місцевих фанатів збірної Нігерії. Вони вибігли на футбольне поле та почали нищити усе, що бачили перед своїми очима – перевертали лави для запасних, ламали загородження. Лише сльозогінний газ, який використали правоохоронці, заспокоїв уболівальників.

Відео дикої поведінки фанатів збірної Нігерії