Розлючені фанати напали на автобус клубу Харатіна: футболісти отримали травми
Джерело:твітер Sebastian Staszewski
Варшавська Легія проводить один із найгірших сезонів в історії клубу. Команда йде останньою у чемпіонаті, така ситуація розлютила уболівальників.
Розбійний напад на клубний автобус
Легія 12 грудня зазнала поразки від Вісли 1:0. Це фіаско на виїзді стало останньою краплею у терпінні фанатів варшавського клубу.
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Після матчу розлючені уболівальники вирішили висловити своє невдоволення команді, яка йде останньою у турнірній таблиці чемпіонату Польщі. Фанати увірвались у клубний автобус, який прямував на тренувальну базу. Через цей розбійний напад травми голови отримали декілька футболістів.
За інформацією журналіста, постраждалими легіонери команди – Махіра Емрелі та Лукіньяш.
Після чого фанати попрямували за головним тренером команди до приміщення тренувальної бази. Лише поліції вдалось зупинити напад на команду.
- Відзначимо, що у складі Легії виступає гравець збірної України Ігор Харатін.
- Варшавський клуб за 16 матчів здобула лише 12 очок та посідає останнє 18 місце у таблиці.
- Вже 15 грудня Легія спробує реабілітуватись в очах уболівальників у грі проти Заглембє Люблін.