Розлючена тенісистка кинула ракетку на корт та ледь не завдала травми фанату: відео моменту

Ролан Гаррос починає набирати обертів. Поєдинок 1/32 фіналу за участі румунки Іріни Бегу запам'ятався скандальною поведінкою тенісистки.

Неприємний момент на Ролан Гаррос

Суперницею румунської тенісистки на ранній стадії стала росіянка Єкатєріна Александрова. Дівчата провели на корті 2 години 38 хвилини, а вирішальний третій сет відзначився курйозною ситуацією, пише 24 канал.

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Сталось це за рахунку 2:0 за геймами на користь російської тенісистки. Бегу після другого програного гейму дозволила емоціям вийти на зовні. Румунка кинула ракеткою об корт, але вона відскочила від покриття та полетіла на трибуни, які заповнили прихильники тенісу. Ракетка ледь не влучила у хлопчика, який разом із батьками прийшов подивитись зустріч Ролан Гаррос.

Така поведінка Іріни неабияк злякала юного прихильника тенісу, який заплакав. Суддя спустився зі стійки та підійшов до трибун, щоб розібратись у неприємному моменті. Бегу теж підійшла, щоб вибачитись перед фанатами.

Відео емоційної поведінки Бегу

За таку поведінку тенісистку з Румунії не дискваліфікували та дозволили продовжити гру, яку Бегу змогла довести до перемоги.

Після зустрічі Іріні Бегу підійшла до хлопчика, якого злякала, та зробила з ним спільне фото.

Як протікав поєдинок за участь Бегу

Поєдинок розпочався із 0:2 для румунки. Однак протягом першого сету росіянці вдалось не лише зрівняти рахунок, а й перевести партію у тай-брейк, на якому Александрова була сильнішою (7:3) – 7:6.

Другий сет теж розпочався з гейму для Бегу, але цього разу вже румунська тенісистка не дозволила суперниці з Росії наздогнати себе у рахунку – 3:6.

Все вирішувалось у третій партії. Александрова програла три гейми на своїх подачах та поступилась румунці – 4:6.

Іріні Бегу посідає 63-те місце у світовому рейтингу WTA. Завдяки перемозі над Александровою румунка пробилась в 1/16 фіналу Ролан Гаррос, де зіграє проти француженки Леольє Жанжан (27 травня).