Європейські ігри-2023: коли виступатимуть українці у 6-й змагальний день

Європейські ігри-2023 у самому розпалі. У понеділок. 26 червня, відбудеться шостий змагальний день за участю українських атлетів.

Українські спортсмени будуть представлені у різних дисциплінах протягом усього дня. Змагання для представників нашої країни розпочнуться з 10:00 у сучасному п'ятиборстві, кульовій стрільбі та фехтуванні, повідомляє 24 Канал.

До теми Європейські ігри-2023: Україна здобула третю перемогу у стрибках у воду

Насичена програма для України

Всього у шостий змагальний день українські атлети змагатимуться у десяти видах спорту: сучасному п'ятиборстві, кульовій стрільбі, фехтуванні, тайському боксі, тхеквондо, бадмінтоні, стрибках у воду, стрільбі з лука, боксі та брейкінгу.

Цього дня Україна вперше виступатиме у бадмінтоні та брейкінгу, а заключні змагання відбудуться у тхеквондо.

Сподіваємося, що нашій збірній вдасться здобути багато комплектів медалей.

Розклад виступів українських спортсменів на Європейських іграх

10:00. Сучасне п'ятиборство: Сучасне п'ятиборство: Юрій Ковальчук, Максим Агарушев, Олександр Товкай, Павло Тимощенко (фехтування, кваліфікація)

10:00. Кульова стрільба: Анастасія Німець, Олена Костевич (пістолет, 25 метрів, кваліфікація)

10:00-12:10. Фехтування: Джоан-Фейбі Бежура, Інна Бровко, Дар'я Варфоломеєва, Влада Харькова (одиночний турнір, шпага, перші раунди)

10:12. Тайський бокс: Рената Подолян (понад 73 кг, 1/8 фіналу)

10:12-12:30. Тхеквондо: Андрій Гарбар (до 87 кг, 1/8 фіналу)

10:30. Бадмінтон: Данило Боснюк (одиночний турнір, груповий етап)

11:00. Стрибки у воду: Данило Коновалов, Станіслав Оліферчик (одиночні стрибки, 1-метровий трамплін, кваліфікація)

11:00. Стендова стрільба: Микола Мільчев, Ірина Маловічко (змішаний турнір, круглий стенд, кваліфікація)

11:00-13:30. Фехтування: Даниїл Гойда, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрій Погребняк (одиночний турнір, рапіра, перші раунди)

11:45. Кульова стрільба: Дар'я Тихова, Наталія Калниш (гвинтівка з 3 позицій, 50 метрів, кваліфікація)

13:00. Кульова стрільба: жінки, пістолет, 25 метрів, фінал

15:15. Стрільба з лука: Олексій Гунбін (одиночний турнір, олімпійський лук, 1/32 фіналу)

15:15. Бокс: Марія Бова (66 кг, 1/8 фіналу)

15:30. Кульова стрільба: жінки, гвинтівка з 3 позицій, 50 метрів, фінал

15:45. Стрільба з лука: Іван Кожокарь (одиночний турнір, олімпійський лук, 1/16 фіналу)

16:10. Тайський бокс: Владислав Микитась (60 кг, півфінал)

16:15. Бокс: Олександр Хижняк (80 кг, 1/8 фіналу)

16:25. Тайський бокс: Ігор Любченко (67 кг, півфінал)

16:30. Стрільба з лука: Артем Овчинніков (одиночний турнір, олімпійський лук, 1/32 фіналу)

16:55. Тайський бокс: Анастасія Михайленко (51 кг, півфінал)

17:25. Тайський бокс: Єгор Шкуріхін (81 кг, півфінал)

17:25. Тайський бокс: Олександр Єфіменко (71 кг, півфінал)

17:30. Сучасне п'ятиборство: Ірина Хохлова, Ольга Клуннікова, Валерія Пермикіна (фехтування, рейтинговий раунд)

17:50. Стендова стрільба: змішаний турнір, круглий стенд, фінал

18:25. Тайський бокс: Олег Приймачов (91 кг, півфінал)

18:30. Бадмінтон: Гліб Бекетов/Михайло Махновський (парний турнір, груповий етап)

18:44-19:48. Брейкінг: Анна Пономаренко (груповий раунд)

19:00. Стрибки у воду: одиночні стрибки, 1-метровий трамплін, фінал

19:30. Бокс: Ганна Охрей (60 кг, 1/8 фіналу)

20:00. Бадмінтон: Марія Столяренко/Єлизавета Жарка (парний турнір, груповий етап)

20:00-21:04. Брейкінг: Олександр Гатин-Лозинський (груповий раунд)

20:20. Фехтування: жінки, одиночний турнір, шпага, фінал

20:20-21:24. Брейкінг. Олег Кузнєцов (груповий раунд)

20:30. Бадмінтон: Поліна Бугрова (одиночний турнір, груповий етап)

20:45. Бокс: Дмитро Замотаєв (51 кг, 1/8 фіналу)

20:50. Фехтування: чоловіки, одиночний турнір, рапіра, фінал

21:12. Тайський бокс: чоловіки, до 87 кг, фінал

21:24. Тайський бокс: жінки, понад 73 кг, фінал

. Перед початком шостого змагального дня у медальному заліку Україна посідає третю сходинку за Іспанією та Італією. В активі наших атлетів вже 22 нагороди: 11 золотих, 7 срібних та 4 бронзові.