Надії на біатлон, віра в Абраменка та прорив Гераскевича: розклад змагань на Олімпіаді-2022

Уже 4 лютого відбудеться офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. Не покидаючи сайт 24 каналу, дізнайтесь розклад змагань, де українські спортсмени зможуть претендувати на медалі у Пекіні. Детальніше – у матеріалі.

Медальні шанси

Уже за доброю традицією спортсмени розпочинають змагатись ще до церемонії відкриття Олімпіади. Цього разу учасники вийшли на олімпійські стадіони ще 2 лютого. Збірні стартували у керлінгу, повідомляє 24 канал.

Варто дізнатись Три сектори для учасників Олімпіади-2022: все, чим може похизуватись Олімпійське селище

Щодня на Олімпійських іграх-2022 розігруватимуть у середньому 4 – 7 комплектів нагород. Буватимуть дні, які будуть більш щедрі на медалі – розіграють по 9 комплектів нагород.

Сформували для вас розклад змагань, під час яких будуть визначені олімпійські чемпіони та призери. Увага українців буде найбільш прикута до біатлонних гонок. Також після "золота" Олександра Абраменка у Пхьончхані-2018 в Україні будуть стежити за змаганнями з фристайлу.

45 спортсменів у 12 видах спорту представлять Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Також варто стежити за виступами нашого скелетоніста Владислава Гераскевича, який у цьому сезоні сильно додав у результатах.

5 лютого (6 комплектів медалей)

09:45 – Лижні гонки. Жінки, 7.5 кілометрів+7.5 кілометрів, скіатлон.

10:30 – Ковзанярський спорт. Жінки, 3000 метрів.

11:00 – Біатлон. Змішана естафета.

13:35 – Стрибки на лижах з трампліна. Жінки, середній трамплін NH.

14:40 – Фристайл. Чоловіки, могул.

15:26 – Шорт-трек. Змішана естафета.

6 лютого (7 комплектів медалей)

04:24 – Сноуборд. Жінки, слоупстайл.

05:00 – Гірськолижний спорт. Чоловіки, швидкісний спуск.

09:00 – Лижні гонки. Чоловіки, 15 кілометрів+15 кілометрів, скіатлон.

10:30 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 5000 метрів.

14:00 – Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, середній трамплін NH.

14:40 – Фристайл. Жінки, могул.

15:15 – Санний спорт. Чоловіки, сани-одиначки.

7 лютого (8 комплектів медалей).

05:35 – Фігурне катання. Командний турнір.

06:54 – Сноуборд. Чоловіки, слоупстайл.

07:45 – Гірськолижний спорт. Жінки, гігантський слалом.

10:30 – Ковзанярський спорт. Жінки, 1500 метрів.

11:00 – Біатлон. Жінки, 15 кілометрів, індивідуальна гонка.

14:46 – Шорт-трек. Жінки, 500 метрів.

14:51 –Стрибки на лижах з трампліна. Змішані команди.

14:58 – Шорт-трек. Чоловіки, 1000 метрів.

8 лютого (10 комплектів медалей).

04:45 – Фристайл. Жінка біг-ейр.

05:00 – Гірськолижний спорт. Чоловіки, супергігант.

09:50 – Сноуборд. Жінки, паралельні гігантські слалом.

09:57 – Сноуборд. Чоловіки, паралельні гігантські слалом.

10:30 – Біатлон. Чоловіки, 20 кілометрів, індивідуальна гонка.

12:30 – Лижні гонки. Жінки, спринт, вільний стиль.

12:30 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 метрів.

12:55 – Лижні гонки. Чоловіки, спринт, вільний стиль.

14:05 – Керлінг. Дабл-мікст.

15:35 – Санний спорт. Жінки, сани-одиначки.

9 лютого (6 комплектів медалей).

05:45 – Фристайл. Чоловіки, бігейр.

07:45 – Гірськолижний спорт. Жінки, слалом.

09:50 – Сноуборд. Жінки, крос.

10:00 – Лижне двоборство. Чоловіки, малий (нормальний) трамплін + гонка 10 кілометрів.

15:20 – Шорт-трек. Чоловіки, 1500 метрів.

15:35 – Санний спорт. Чоловіки, сани-двійки.

10 лютого (8 комплектів медалей)​.

03:30 – Фігурне катання. Чоловіки, одиночні катання.

04:24 – Сноуборд. Жінки хаф-пайп.

08:15 – Гірськолижний спорт. Чоловіки, комбінація.

09:00 – Лижні гонки. Жінки 10 кілометрів, класичний стиль.

09:20 – Сноуборд. Чоловіки, крос.

13:00 – Фристайл. Змішана команда, повітряна акробатика.

14:00 – Ковзанярський спорт. Жінки, 5000 метрів.

15:30 – Санний спорт. Командна естафета.

11 лютого (6 комплектів медалей).

04:24 – Сноуборд. Чоловіки, хаф-пайп.

09:00 – Лижні гонки. Чоловіки, 15 кілометрів, класичний стиль.

10:00 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 10000 метрів.

11:00 – Біатлон. Жінки, 7.5 кілометрів, спринт.

14:20 – Скелетон. Чоловіки, одинаки.

14:43 – Шорт-трек. Жінки, 1000 метрів.

Читайте також Олімпіада-2022: медальні перспективи українських біатлоністів у Пекіні

12 лютого (6 комплектів медалей).

04:00 – Сноуборд. Змішані команди, крос.

09:30 – Лижні гонки. Жінки, 4х5 кілометрів, естафета.

10:53 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 500 метрів.

11:00 – Біатлон. Чоловіки, 10 кілометрів, спринт.

14:00 – Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, великий трамплін LH.

14:20 – Скелетон. Жінки, одинаки.

13 лютого (7 комплектів медалей)

04:15 – Гірськолижний спорт. Чоловіки, гігантський слалом.

09:00 – Лижні гонки. Чоловіки, 4х10 кілометрів, естафета.

11:00 – Біатлон. Жінки, 10 кілометрів, гонка переслідування.

12:45 – Біатлон. Чоловіки, 12.5 кілометрів, гонка переслідування.

13:44 – Шорт-трек. Жінки, 3000 метрів, естафета.

14:14 – Шорт-трек. Чоловіки, 500 метрів.

15:56 – Ковзанярський спорт. Жінки, 500 метрів.

14 лютого (5 комплектів медалей)

03:15 – Фігурне катання. Танці на льоду.

03:30 – Бобслей. Жінки, монобоб.

03:30 – Фрістайл. Жінки, слоуп-стайл.

13:00 – Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, великий трамплін LH, команди.

13:00 – Фристайл. Жінки, повітряна акробатика.

15 лютого (9 комплектів медалей)

03:30 – Сноуборд. Жінка біг-ейр.

03:30 – Фристайл. Чоловіки, слоуп-стайл.

05:00 – Гірськолижний спорт. Жінки, швидкісний спуск.

07:00 – Сноуборд. Чоловіки, бігейр.

08:30 – Ковзанярський спорт. Жінки, 2400 метрів, командні перегони перегонів.

10:00 – Лижні гонки. Чоловіки, великий трамплін + гонка 10 кілометрів.

11:00 – Біатлон. Чоловіки, 4х7,5 кілометрів, естафета.

13:52 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 3200 метрів, командна гонка переслідування.

14:15 – Бобслей. Чоловіки, екіпажі-двійки.

16 лютого (7 комплектів медалей)

09:15 – Гірськолижний спорт. Чоловіки слалом.

09:45 – Біатлон. Жінки, 4х6 кілометрів, естафета.

11:00 – Лижні гонки. Жінки, командний спринт, класичний стиль.

11:50 – Лижні гонки. Чоловіки, командний спринт, класичний стиль.

13:00 – Фристайл. Чоловіки повітряна акробатика.

14:44 – Шорт-трек. Чоловіки, 5000 метрів, естафета.

15:18 – Шорт-трек. Жінки, 1500 метрів.

17 лютого (6 комплектів медалей)

04:30 – Гірськолижний спорт. Жінки, комбінація.

06:10 – Хокей на льоду. Жінки.

08:00 – Фристайл. Жінки, скі-крос.

10:00 – Лижне двоборство. Чоловіки, командна першість, трамплін+естафета 4x5 кілометрів.

10:30 – Ковзанярський спорт. Жінки, 1000 метрів.

12:00 – Фігурне катання. Жінки одиночне катання.

18 лютого (4 комплекти медалей)

03:30 – Фристайл. Жінки хаф-пайп.

05:45 – Фристайл. Чоловіки, скі-крос.

10:30 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1000 метрів.

11:00 – Біатлон. Чоловіки, 15 кілометрів, мас-старт.

19 лютого (9 комплектів медалей)

03:30 – Фристайл. Чоловіки, хаф-пайп.

05:00 – Гірськолижний спорт. Командна першість.

08:00 – Лижні перегони. Чоловіки, 50 кілометрів, масстарт, вільний стиль.

08:05 – Керлінг. Чоловіки.

10:30 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, мас-старт.

11:00 – Біатлон. Жінки, 12.5 кілометрів, мас-старт.

11:00 – Ковзанярський спорт. Жінки мас-старт.

13:00 – Фігурне катання. Спортивні пари.

14:00 – Бобслей. Жінки екіпажі-двійки.

20 лютого (4 комплекти медалей)

03:05 – Керлінг. Жінки.

03:30 – Бобслей. Чоловіки, екіпажі-четвірки.

06:10 – Хокей на льоду. Чоловіки.

08:30 – Лижні гонки. Жінки, 30 кілометрів, мас-старт, вільний стиль.

Закриття зимових Олімпійських ігор-2022.