Надії на біатлон, віра в Абраменка та прорив Гераскевича: розклад змагань на Олімпіаді-2022
Уже 4 лютого відбудеться офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. Не покидаючи сайт 24 каналу, дізнайтесь розклад змагань, де українські спортсмени зможуть претендувати на медалі у Пекіні. Детальніше – у матеріалі.
Медальні шанси
Уже за доброю традицією спортсмени розпочинають змагатись ще до церемонії відкриття Олімпіади. Цього разу учасники вийшли на олімпійські стадіони ще 2 лютого. Збірні стартували у керлінгу, повідомляє 24 канал.
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Щодня на Олімпійських іграх-2022 розігруватимуть у середньому 4 – 7 комплектів нагород. Буватимуть дні, які будуть більш щедрі на медалі – розіграють по 9 комплектів нагород.
Сформували для вас розклад змагань, під час яких будуть визначені олімпійські чемпіони та призери. Увага українців буде найбільш прикута до біатлонних гонок. Також після "золота" Олександра Абраменка у Пхьончхані-2018 в Україні будуть стежити за змаганнями з фристайлу.До уваги. 45 спортсменів у 12 видах спорту представлять Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Також варто стежити за виступами нашого скелетоніста Владислава Гераскевича, який у цьому сезоні сильно додав у результатах.
- 5 лютого (6 комплектів медалей)
09:45 – Лижні гонки. Жінки, 7.5 кілометрів+7.5 кілометрів, скіатлон.
10:30 – Ковзанярський спорт. Жінки, 3000 метрів.
11:00 – Біатлон. Змішана естафета.
13:35 – Стрибки на лижах з трампліна. Жінки, середній трамплін NH.
14:40 – Фристайл. Чоловіки, могул.
15:26 – Шорт-трек. Змішана естафета.
- 6 лютого (7 комплектів медалей)
04:24 – Сноуборд. Жінки, слоупстайл.
05:00 – Гірськолижний спорт. Чоловіки, швидкісний спуск.
09:00 – Лижні гонки. Чоловіки, 15 кілометрів+15 кілометрів, скіатлон.
10:30 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 5000 метрів.
14:00 – Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, середній трамплін NH.
14:40 – Фристайл. Жінки, могул.
15:15 – Санний спорт. Чоловіки, сани-одиначки.
- 7 лютого (8 комплектів медалей).
05:35 – Фігурне катання. Командний турнір.
06:54 – Сноуборд. Чоловіки, слоупстайл.
07:45 – Гірськолижний спорт. Жінки, гігантський слалом.
10:30 – Ковзанярський спорт. Жінки, 1500 метрів.
11:00 – Біатлон. Жінки, 15 кілометрів, індивідуальна гонка.
14:46 – Шорт-трек. Жінки, 500 метрів.
14:51 –Стрибки на лижах з трампліна. Змішані команди.
14:58 – Шорт-трек. Чоловіки, 1000 метрів.
- 8 лютого (10 комплектів медалей).
04:45 – Фристайл. Жінка біг-ейр.
05:00 – Гірськолижний спорт. Чоловіки, супергігант.
09:50 – Сноуборд. Жінки, паралельні гігантські слалом.
09:57 – Сноуборд. Чоловіки, паралельні гігантські слалом.
10:30 – Біатлон. Чоловіки, 20 кілометрів, індивідуальна гонка.
12:30 – Лижні гонки. Жінки, спринт, вільний стиль.
12:30 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 метрів.
12:55 – Лижні гонки. Чоловіки, спринт, вільний стиль.
14:05 – Керлінг. Дабл-мікст.
15:35 – Санний спорт. Жінки, сани-одиначки.
- 9 лютого (6 комплектів медалей).
05:45 – Фристайл. Чоловіки, бігейр.
07:45 – Гірськолижний спорт. Жінки, слалом.
09:50 – Сноуборд. Жінки, крос.
10:00 – Лижне двоборство. Чоловіки, малий (нормальний) трамплін + гонка 10 кілометрів.
15:20 – Шорт-трек. Чоловіки, 1500 метрів.
15:35 – Санний спорт. Чоловіки, сани-двійки.
- 10 лютого (8 комплектів медалей).
03:30 – Фігурне катання. Чоловіки, одиночні катання.
04:24 – Сноуборд. Жінки хаф-пайп.
08:15 – Гірськолижний спорт. Чоловіки, комбінація.
09:00 – Лижні гонки. Жінки 10 кілометрів, класичний стиль.
09:20 – Сноуборд. Чоловіки, крос.
13:00 – Фристайл. Змішана команда, повітряна акробатика.
14:00 – Ковзанярський спорт. Жінки, 5000 метрів.
15:30 – Санний спорт. Командна естафета.
- 11 лютого (6 комплектів медалей).
04:24 – Сноуборд. Чоловіки, хаф-пайп.
09:00 – Лижні гонки. Чоловіки, 15 кілометрів, класичний стиль.
10:00 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 10000 метрів.
11:00 – Біатлон. Жінки, 7.5 кілометрів, спринт.
14:20 – Скелетон. Чоловіки, одинаки.
14:43 – Шорт-трек. Жінки, 1000 метрів.
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- 12 лютого (6 комплектів медалей).
04:00 – Сноуборд. Змішані команди, крос.
09:30 – Лижні гонки. Жінки, 4х5 кілометрів, естафета.
10:53 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 500 метрів.
11:00 – Біатлон. Чоловіки, 10 кілометрів, спринт.
14:00 – Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, великий трамплін LH.
14:20 – Скелетон. Жінки, одинаки.
- 13 лютого (7 комплектів медалей)
04:15 – Гірськолижний спорт. Чоловіки, гігантський слалом.
09:00 – Лижні гонки. Чоловіки, 4х10 кілометрів, естафета.
11:00 – Біатлон. Жінки, 10 кілометрів, гонка переслідування.
12:45 – Біатлон. Чоловіки, 12.5 кілометрів, гонка переслідування.
13:44 – Шорт-трек. Жінки, 3000 метрів, естафета.
14:14 – Шорт-трек. Чоловіки, 500 метрів.
15:56 – Ковзанярський спорт. Жінки, 500 метрів.
- 14 лютого (5 комплектів медалей)
03:15 – Фігурне катання. Танці на льоду.
03:30 – Бобслей. Жінки, монобоб.
03:30 – Фрістайл. Жінки, слоуп-стайл.
13:00 – Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, великий трамплін LH, команди.
13:00 – Фристайл. Жінки, повітряна акробатика.
- 15 лютого (9 комплектів медалей)
03:30 – Сноуборд. Жінка біг-ейр.
03:30 – Фристайл. Чоловіки, слоуп-стайл.
05:00 – Гірськолижний спорт. Жінки, швидкісний спуск.
07:00 – Сноуборд. Чоловіки, бігейр.
08:30 – Ковзанярський спорт. Жінки, 2400 метрів, командні перегони перегонів.
10:00 – Лижні гонки. Чоловіки, великий трамплін + гонка 10 кілометрів.
11:00 – Біатлон. Чоловіки, 4х7,5 кілометрів, естафета.
13:52 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 3200 метрів, командна гонка переслідування.
14:15 – Бобслей. Чоловіки, екіпажі-двійки.
- 16 лютого (7 комплектів медалей)
09:15 – Гірськолижний спорт. Чоловіки слалом.
09:45 – Біатлон. Жінки, 4х6 кілометрів, естафета.
11:00 – Лижні гонки. Жінки, командний спринт, класичний стиль.
11:50 – Лижні гонки. Чоловіки, командний спринт, класичний стиль.
13:00 – Фристайл. Чоловіки повітряна акробатика.
14:44 – Шорт-трек. Чоловіки, 5000 метрів, естафета.
15:18 – Шорт-трек. Жінки, 1500 метрів.
- 17 лютого (6 комплектів медалей)
04:30 – Гірськолижний спорт. Жінки, комбінація.
06:10 – Хокей на льоду. Жінки.
08:00 – Фристайл. Жінки, скі-крос.
10:00 – Лижне двоборство. Чоловіки, командна першість, трамплін+естафета 4x5 кілометрів.
10:30 – Ковзанярський спорт. Жінки, 1000 метрів.
12:00 – Фігурне катання. Жінки одиночне катання.
- 18 лютого (4 комплекти медалей)
03:30 – Фристайл. Жінки хаф-пайп.
05:45 – Фристайл. Чоловіки, скі-крос.
10:30 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1000 метрів.
11:00 – Біатлон. Чоловіки, 15 кілометрів, мас-старт.
- 19 лютого (9 комплектів медалей)
03:30 – Фристайл. Чоловіки, хаф-пайп.
05:00 – Гірськолижний спорт. Командна першість.
08:00 – Лижні перегони. Чоловіки, 50 кілометрів, масстарт, вільний стиль.
08:05 – Керлінг. Чоловіки.
10:30 – Ковзанярський спорт. Чоловіки, мас-старт.
11:00 – Біатлон. Жінки, 12.5 кілометрів, мас-старт.
11:00 – Ковзанярський спорт. Жінки мас-старт.
13:00 – Фігурне катання. Спортивні пари.
14:00 – Бобслей. Жінки екіпажі-двійки.
- 20 лютого (4 комплекти медалей)
03:05 – Керлінг. Жінки.
03:30 – Бобслей. Чоловіки, екіпажі-четвірки.
06:10 – Хокей на льоду. Чоловіки.
08:30 – Лижні гонки. Жінки, 30 кілометрів, мас-старт, вільний стиль.
Закриття зимових Олімпійських ігор-2022.