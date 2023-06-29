Призери ЄІ-2023 уже готові штурмувати Діамантову лігу: розклад виступів українських спортсменів

29 червня розпочинається шостий етап Діамантової ліги. Україну будуть представляти 8 легкоатлетів.

На шостому етапі Діамантової ліги у Лозанні будуть змагатися вісім українських легкоатлетів. Серед них четверо стали медалістами командного чемпіонанату Європи та Європейських ігор у Польщі, що досі тривають, пише 24 Канал.

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Наші спортсмени будуть змагатися у стрибках у висоту, штовханні ядра, метанні списа та бігу з бар'єрами. Протягом перших п'яти етапів, українські легкоатлети здобули п'ять нагород. Три на рахунку Марини Бех-Романчук, а також по одній у Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко.

У Лозанні дебютуватимуть на Діамантовій лізі штовхальник ядра Роман Кокошко та метальник списа Артур Фельфнер. Першим у сезоні буде етап для стрибунки у висоту Катерини Табашник.

Найбільше представництво Україна матиме у стрибках у висоту: Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх та Катерина Табашник. Також наша країна буде представлена у жіночому бігу на 400 метрів з бар'єрами, де виступлять Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Розклад виступів українських легкоатлетів на Діамантовій лізі у Лозанні

29 червня, 19:00. Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Катерина Табашник (усі – стрибки у висоту)

30 червня, 20:35. Роман Кокошко (штовхання ядра)

30 червня, 21:48. Артур Фельфнер (метання списа)

30 червня, 22:28. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (обидві – біг на 400 м/б)

. Чотири представника України на Діамантовій лізі здобули нагороди на Європейських іграх у Польщі. Ярослава Магучіх стала переможницею змагань у стрибках у висоту, Артур Фельфнер став бронзовим призером у метанні спису. На командному Євро, який проходив у рамках ЄІ-2023, Роман Кокошко здобув "срібло", а Анна Рижикова в естафеті 4 по 400 метрів – "бронзу".