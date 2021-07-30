Світоліна побореться за історичну медаль Олімпіади: розклад Ігор у Токіо на 31 липня
30 липня 2021 , 18:47Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна України продовжує боротьбу на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо. У суботу, 31 липня, у Токіо відбудеться 8 змагальний день, під час якого розіграють 21 комплект медалей.
У суботу Україна претендуватиме на одну медаль і знову "бронзову". Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна боротиметься за бронзову нагороду. Для України це може бути перша медаль з тенісу на Олімпійських іграх.
До теми Україна вдруге без медалей: результати Олімпійських ігор-2020 у Токіо за 30 липня
Розклад виступів українців на Олімпіаді – 31 липня
- Стрибки на батуті: чоловіки (кваліфікація) – Микола Протасов (початок о 05:00);
- легка атлетика: біг (жінки, 400 метрів, кваліфікація) – Вікторія Ткачук, Анна Рижикова, Марія Миколенко (початок о 03:00);
- легка атлетика: метання диска (жінки, кваліфікація) – Наталія Семенова (початок о 03:30);
- плавання: 50 м вільним стилем (чоловіки, 1/2 фіналу) – Владислав Бухов (початок о 05:16);
- легка атлетика: стрибки у довжину (чоловіки, кваліфікація) – Владислав Мазур (початок о 13:10);
- теніс: одиночний розряд (жінки, матч за "бронзу") – Єлена Рибакіна – Еліна Світоліна – (початок о 10:30).