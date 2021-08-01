Бій за бронзу Темірова, старт виступів атлетів: розклад українців на Олімпіаді 2 серпня

1 серпня 2021 , 20:59
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Десятий ігровий день на Олімпіаді-2020 стартує 2 серпня. В цей день українці можуть розраховувати на бронзову медаль. А також на вдалий виступ решти команди у кваліфікації.

На бронзову медаль може претендувати борець греко-римського стилю Ленур Теміров. Він ефектно вийшов у півфінал, але там поступився. Однак свою нагороду на Олімпіаді він може таки здобути.

До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Решта українців 2 серпня будуть виступати у кваліфікаційних виступах. Це і наші веслувальники, стрільці, велогонщики та атлети.

Календар виступів українців 2 серпня

  • Стрільба, 25 м, швидкісний пістолет. Чоловіки. Кваліфікація. Павло Коростильов (початок о 2:30)
  • Метання молота. Чоловіки. Кваліфікація. Михайло Кохан, Гліб Піскунов (початок о 3:00)
  • Веслування. Байдарки 200 метрів. Жінки. Кваліфікація. Марія Кічасова-Скорик, Юлія Юрійчук (початок о 3:30)
  • Веслування. Каное-двійка 1000 метрів. Чоловіки. Кваліфікація (початок о 4:13)
  • Веслування. Байдарка-двійка 500 метрів. Жінки. Кваліфікація (початок о 5:08)
  • Стрільба, 50 м, гвинтівка з трьох положень. Чоловіки. Кваліфікація. Олег Царков, Сергій Куліш (початок о 5:30)
  • Стрибки з трампліна. 3 м. Чоловіки. Олег Колодій (початок о 9:00)
  • Велоспорт. Командний спринт. Жінки. Кваліфікація (початок о 9:30)
  • Стрибки з жердиною. Жінки. Кваліфікація. Марина Килипко, Яна Гладійчук (початок о 13:20)
  • Артистичне плавання. Вільна програма (початок о 13:30)
  • Греко-римська боротьба. Чоловіки. Матч за третє місце. Ленур Теміров (початок о 13:30)
  • Біг 400 м з бар'єрами. Жінки. Кваліфікація. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (початок о 14:45)
  • Вільна боротьба. Жінки. 1/8 фіналу. Алла Черкасова
Автор: Ігор Саджениця