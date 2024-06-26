Вирішальна битва збірної України та шанс для Грузії: розклад матчів Євро-2024 на 26 червня

Груповий етап чемпіонату Європи-2024 вийшов на фінальну стадію. 26 червня стануть відомі всі учасники 1/8 фіналу.

У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 будуть зіграні останні чотири матчі третього туру групової стадії. За підсумками дня визначиться остаточний розподіл збірних в групах Е та F, повідомляє 24 Канал.

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Україна – Бельгія

Час: 19:00

Місто: Штутгарт

Де дивитись: Megogo, Суспільне

Увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку в Штутгарті. На місцевій арені зустрінуться збірні України та Бельгії.

Перед матчем обидві команди набрали по три бали та не гарантували вихід в плей-оф. Щоб пробитися в 1/8 фіналу підопічним Сергія Реброва потрібно перемагати "червоних дияволів". Проте зробити це буде вкрай важко. У випадку поразки або нічиєї все буде залежати від результату паралельного матчу Словаччина – Румунія.

Бельгійці не зможуть розраховувати на трьох футболістів: травмовані Аксель Вітцель та Томас Меньє, а Доді Лукебакіо пропустить гру через дискваліфікацію. У "синьо-жовтих" до поєдинку готуються всі гравці, в тому числі Віктор Циганков та Віталій Миколенко.

Словаччина – Румунія

Час: 19:00

Місто: Франкфурт-на-Майні

Де дивитись: Megogo

Суперники збірної України по групі Е паралельно зіграють свій поєдинок. У турнірній таблиці Румунія очолює квартет внаслідок кращої різниці м'ячів.

Обидві команди цілком може влаштувати нічия, щоб потрапити до 1/8 фіналу. В такому випадку суперники по групі Е не будуть залежати від результату матчу в Штутгарті.

Цілком ймовірно, що Словаччина та Румунія не будуть ризикувати та поділять очки в матчі. Збірну України влаштує перемога "Карпатських хлопців". В такому випадку навіть поразка від Бельгії виведе команду Реброва в 1/8 фіналу з третього місця.

Грузія – Португалія

Час: 22:00

Місто: Гельзенкірхен

Де дивитись: Megogo

У вечірньому слоті ігрового дня відбудуться останні поєдинки в групі F. У Гельзенкірхені зустрінуться збірні Грузії та Португалії. "Європейські селесао" вже кваліфікувалися в плей-оф.

Головний тренер Португалії Роберто Мартінес може провести ротацію складу, щоб дати відпочити лідерам команди.

Збірна Грузії за два перші тури заробила лише один бал. "Хрестоносцям" потрібно перемагати фаворита, щоб потрапити до 1/8 фіналу. Проте це буде завданням не з простих, навіть попри резервний склад португальців.

Чехія – Туреччина

Час: 22:00

Місто: Гамбург

Де дивитись: Megogo

Міцна збірна Чехія до вирішального поєдинку групового раунда підійшла лише з одним очком. "Народна команда" на останніх хвилинах матчу проти Португалії (1:2) втратили нічию. А у зустрічі з дебютантом чемпіонату Європи збірною Грузії чехи несподівано зіграли внічию (1:1).

Турки в першому турі спокійно розібралися з грузинами (3:1), а в другому без шансів поступилися Португалії (0:3). Нічийний результат та перемога над чехами автоматично виведе "Місячні зірки" в 1/8 фіналу.

У випадку поразки Туреччині потрібно сподіватися на перемогу Португалії в паралельному матчі. Нічия в Гельзенкірхені теж може влаштувати турецьку збірну.

Розклад матчів дня Євро-2024 з футболу: середа, 26 червня