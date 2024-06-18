Дебют Грузії та повернення Роналду: розклад матчів Євро-2024 на 18 червня

Минулої п'ятниці, 14 червня, в Німеччині розпочався чемпіонат Європи 2024 з футболу. П'ятий ігровий день закриє програму першого туру та подарує фанатам дві яскраві зустрічі.

У вівторок, 18 червня, пройдуть останні зустрічі в рамках першого туру групової стадії Євро-2024. У цей день в боротьбу вступлять команди групи F, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Туреччина – Грузія

Час: 19:00

Місто: Дортмунд

Суддя: Факундо Тельо (Аргентина)

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Цей матч буде історичним для збірної Грузії. Кавказька команда вперше в історії зіграє на крупному турнірі. Підопічні Віллі Саньоля провалили кваліфікаційну групу, але вдало пройшли через стикові зустрічі, залишивши позаду Люксембург та Грецію.

У грузинів підібралась солідна за іменами компанія, проте у групі команда буде серед аутсайдерів. Першим суперником підопічних Саньоля стане непоступлива Туреччина.

Команда Монтелли має сильний кадровий потенціал, проте на останніх крупних турнірах збірній не везло. Цього літа турки мають твердий намір пройти у плей-оф, а для цього необхідно долати головного аутсайдера квартету.

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Португалія – Чехія

Час: 22:00

Місто: Лейпциг

Суддя: Марко Гуїда (Італія)

Де дивитись: Megogo

Португалію записують до переліку основних претендентів на перемогу в турнірі. У Роберто Мартінеса зібрався прекрасний склад як в захисті, так і у нападі.

Компанію молодих та енергійних футболістів розбавлять досвідчені Пепе, Канселу та Роналду. У відборі лузітани не помітили супернків, вигравши усі 10 матчів. При цьому португальці забивали найбільше за всіх та пропускали менше за всіх.

Тепер же збірна має на меті успішно стартувати на Євро. Перший суперник – непроста Чехія, яка виділяється кількома яскравими представниками Бундесліги та АПЛ, а також має непогану організацію гри. Підопічні Гашека здатні попсувати нерви Роналду і Ко.