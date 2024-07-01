Мбаппе, Де Брюйне та Роналду мріють про чвертьфінал: розклад матчів Євро-2024 на 1 липня

В Німеччині продовжується чемпіонат Європи 2024 з футболу. Третій ігровий день на стадії плей-оф подарує фанатам зустріч двох топ-збірних, а також битву Роналду проти сенсаційних балканців.

У понеділок, 1 липня, на Євро-2024 відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Одразу три топ-збірні почнуть свій шлях по сітці плей-оф, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Франція – Бельгія

Час: 19:00

Місто: Дюссельдорф

Суддя: Глен Нюберг (Швеція)

Де дивитись: Megogo

Обидві команди не показали яскравої та переконливої гри у груповому раунді. Гранди здобули лише по одній перемозі та пропустили вперед у таблиці Австрію та Румунію.

При цьому на рахунку команд всього по два голи. Тепер же ці топ-збірні мають покращитись, щоб претендувати на прохід далі. У Бельгії страждає оборона через травми та ненайкращий кадровий підбір.

Цим сповна може скористатися Мбаппе і компанія. Дешам підходить до бою лише із втратою Комана, який не є основний для "Ле Бле" на Євро. Тедеско також має повний набір атакувальних гравців на чолі із Де Брюйне та Лукаку. Тому хочеться вірити у результативну зустріч.

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Португалія – Словенія

Час: 22:00

Місто: Франкфурт-на-Майні

Суддя: Даніеле Орсато (Італія)

Де дивитись: Megogo

Словенці доволі несподівано опинились в 1/8 фіналу. При цьому команда Кека не програла жодного матчу у групі (три нічиї), а у грі з Сербією навіть була близькою до перемоги.

Тим не менш, наступний суперник балканців буде куди більш складним. Португалія вразила в атаці на груповій стадії, здолавши Чехію та Туреччину. Несподіванкою стала поразка від грузинів у останньому турі.

Проте там Мартінес виставив експериментальний склад та вже гарантував собі заздалегідь перше місце. Атакувальний потенціал лузітан вражає, тому на словенців чекає дуже важка робота. Тим паче, що всі найсильніші гравці Португалії готові до зустрічі.