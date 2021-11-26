Розкішний удар через себе "поховав" надії Зорі на єврокубки: відео голу Роми
Джерело:24 канал
Луганська Зоря 25 листопада втратила усі шанси на продовження боротьби у Лізі конференцій. Український клуб поступився Ромі Жозе Моурінью.
Красива крапка у матчі
Ще до перерви господарі довели рахунок 2:0. Рома впевнено перегравала Зорю. Після відпочинку за справу взявся Теммі Абрагам.
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На 46-й хвилині нападник забив третій гол Роми у матчі, а вже після екватора поєдинку оформив дубль у ворота українського клубу.
Абрагам забив неймовірним ударом через себе після рикошету від ноги гравця суперника. М'яч полетів прямісінько у дальній кут, куди не зміг дотягнутись голкіпер. Красивий постріл бісіклетою поставив крапку у грі.До слова. За 19 матчів у цьому сезоні Абрагам наколотив 7 голів, 4 із них були забиті у Лізі конференцій.
Рома розтрощила Зорю у Римі – 4:0. Підопічні Жозе Моурінью забрали у Зорі усі шанси на єврокубкову весну.
- Після 5-ти турів у групі С луганський клуб посідає 3 місце, маючи у своєму активі 6 очок. До другої позиції, яку посідає якраз Рома, відставання у 4 бали.
- Лідером групи несподівано йде норвезький Буде/Глімт, випереджаючи італійців на один пункт. Замикає таблицю софіївське ЦСКА – один бал.
Другий гол Абрагама у ворота Зорі