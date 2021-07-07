Бразильці налякані: розкішна статистика Мессі перед фіналом Копа Америка

Ліонель Мессі у феноменальній формі підійшов до матчів збірної Аргентини на Копа Америка. Нападник добряче налякав Бразилію, яка зіграє з аргентинцями у фіналі турніру.

Чарівна ліва Мессі

Напередодні фіналу Ліонель Мессі відзначився асистом у півфінальній грі проти Колумбії. Аргентинець віддав передачу на вільного Мартінеса, який забив єдиний гол команди в основний час поєдинку.

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Нагадаємо, що Аргентина лише у серії післяматчевих пенальті здобула путівку у фінал Копа Америка. Мессі, як і прогнозувалось, став лідером аргентинської команди.

Статистика Мессі на Копа Америка: коротко

Вже у першій грі проти Чилі Лео на 33-хвилині розмочив нулі на табло. Однак навіть гол Мессі не дозволив його збірній втримати перемогу. У підсумку – 1:1. Протягом двох наступних поєдинків чарівна ліва нога нападника "мовчала". У четвертому турі групового раунду Мессі оформив дубль у ворота Колумбії (1:4).

У чвертьфіналі турніру Ліонель поставив красиву крапку у грі проти Еквадору (3:0). В активі Мессі 4 результативні удари за 6 матчів та ще більше асистів – 5 гольових передач. Форвард набрав 9 очок (4+5) за системою "гол+пас". Відзначимо, що Мессі поки що є найкращим бомбардиром та асистентом турніру.

Фінал Копа Америка Бразилія – Аргентина відбудеться 11 липня.