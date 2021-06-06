Нокаут на останній секунді: відомий боєць UFC здобув яскраву перемогу – відео

У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC Fight Night 189, в головному бою зустрічалися важковаговики Жаірзіньо Розенструйк і Аугусто Сакаї.

Нокаут на останній секунді

Зустріч двох вікових бійців завершилася видовищним нокаутом за одну секунду до кінця першого раунду. Розенструйк потужним ударом з правої повалив суперника на канвас, а потім серією ударів добив опонента.

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Для суринамця ця перемога стала шостою в UFC. У всіх випадках він вигравав нокаутом. Всього на його рахунку 12 перемог і 2 поразки в змішаних єдиноборствах.

Що стосується Сакаї, то для нього ця невдача стала третьою в кар'єрі. 15 поєдинків закінчилися в його користь.

Відео нокауту в бою Розенструйк – Сакаї