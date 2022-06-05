У роздягальні панує гробова тиша, – Петраков про болючу поразку України від Уельсу

Збірна України не змогла переграти Уельс та пробитись на чемпіонат світу-2022. Олександр Петраков прокоментував поразку та боротьбу команди на шляху до Мундіалю.

Петраков: У мене немає претензій до моїх гравців

На післяматчеву пресконференцію Олександр Петраков прийшов у пригніченому настрої. Наставник коротко та по суті відповідав на запитання журналістів.

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Тренер збірної України вдруге зауважив, що його команда зробила усе що могла. Більше йому додати нічого. Петраков попросив вибачення через те, що хлопцям не вдалось забити у ворота Уельсу. Це єдиний момент у матчі, якого не вистачило у грі української збірної.

Петраков відповів, що вже 8 червня команда розпочне свій шлях у груповому раунді Ліги націй. Олександр Васильович анонсував ротації у складі команди. На футбольне поле у найближчій грі проти Ірландії не вийдуть ті футболісти, які відіграли у матчі проти Уельсу.

Наставник розкрив емоції гравців у підтрибунному приміщенні.

У роздягальні панує гробова тиша,

– зізнався тренер.

64-річний спеціаліст "синьо-жовтих" зауважив, що цього дня везіння було на стороні суперника.

Про Ярмоленка

Збірна України мінімально програла Уельсу та зупинилась за крок від виходу на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.

Петраков відповів на питання про Ярмоленка, який відзначився прикрим автоголом у власні ворота після стандарту від Гарета Бейла. Наставник звернувся до ЗМІ з проханням, що ті не виливали увесь негатив на команду. Петраков готовий прийняти взяти на себе весь удар болючої поразки зі сторони журналістів.

Можу тільки подякувати йому за все, що він зробив для збірної. У мене немає претензій до моїх гравців. Звертаюся до преси: не потрібно лити негатив на Ярмоленка й інших хлопців, виливайте все на головного тренера. Виграє – команда, програє – головний тренер,

– розповів Петраков.

"Ми зараз знаходимося тут, а там гинуть люди"

Наприкінці своєї пресконференції Петраков видав потужний спіч, пригадавши війну у рідній Україні. Тренер зізнався, що не хоче, щоб до когось іншого прийшло таке горе, яке зараз щодня переживають українці.

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Головний наставник звернувся до українських військових зі словами: "Хлопці, ми зробили усе, що могли".

"Ви всі знаєте, що в нас іде війна, гинуть люди. Діти, жінки... Росіяни наносять дуже багато шкоди нашій інфраструктурі. Наші хлопці із ЗСУ борються як можуть. Можу побажати, щоб усі підтримували нашу країну. Хочу ще раз наголосити: не дай Боже, щоб до вас прийшло це горе. Поки воно особисто тебе не торкнеться — ніхто не зрозуміє, що таке війна", – сказав спеціаліст.

Ми зараз знаходимося тут, а там гинуть люди. Я не знаю, які слова підібрати для хлопців на передовій. Хлопці, ми зробили сьогодні все, що могли. Але це спорт, який дивляться мільйони людей. Комусь пощастило, комусь — ні,

– додав коуч збірної України.

Своє спілкування з пресою Петраков закінчив подякую за усе хороше, що зробили для збірної в Уельсі та побажав вже колишньому супернику удачі на чемпіонаті світу-2022.