Ротань визначився з тренерським штабом збірної України та викликом Коноплянки на гру з Англією

Національна збірна України, нарешті, отримала головного тренера. Руслан Ротань керуватиме діями "синьо-жовтих" у найближчому матчі проти Англії.

26 березня збірна України зіграє перший матч відбору до чемпіонату Європи-2024 з командою Англії. Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань розповів, на кого він розраховує у звітному поєдинку.

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Ротань: Коноплянка – кандидат у збірну

41-річний фахівець підтвердив, що виклик до лав збірної може отримати гравець Краковії Євген Коноплянка. Також Ротань прояснив ситуацію з травмованими Ярмоленком та Забарним.

"Я розраховую на Коноплянку. Я за ним стежив і стежу. Він також кандидат на включення в національну збірну. Як і всі футболісти, які грають у чемпіонаті України та за кордоном. Тож все може бути.

Стосовно травм Ярмоленка та Забарного, ми зв'язувалися з лікарем. Ми знаємо, на скільки часу випав Андрій. Ще є час. Сподіваюся, що наш капітан зможе підійти до матчу з Англією у формі. Спершу була інформація, що Забарний пропустить два тижні, але тепер відновлення займе більше часу. Щодо нього питання відкрите", – сказав Ротань.

Крім того, Ротань розраховує на допомогу гравців, які виступали під його керівництвом у "молодіжці".

Трубін, Бондаренко, Судаков і Криськів заслуговують на виклик до національної збірної. Якби збірну тренував інший наставник, то вони б теж потрапили до складу,

– заявив Руслан Петрович.

Ротань вже визначився з тренерським штабом, який допомагатиме йому у підготовці до гри проти Англії.

Асистент Сергій Кравченко, тренери з фізпідготовки Євген Баришніков та Іван Баштовий, тренер воротарів Віталій Рева, тренери-аналітики Євген Гресь і Володимир Лазаренко,

– розповів в інтерв'ю УАФ Ротань.

Нагадаємо, що Руслан Ротань буде поєднувати три тренерські посади. Окрім національної збірної, він продовжує очолювати "молодіжку", а також Олександрію. До речі, у дебютному матчі "містяни" зіграли в результативну нічию з Металістом 1925.