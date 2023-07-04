Олімпіада-2024: стало відомо, хто буде очолювати збірну України з футболу на змаганнях у Франції

У Парижі Україна дебютує на олімпійському футбольному турнірі. УАФ оголосила під чиїм керівництвом гратиме збірна, адже у Руслана Ротаня закінчується контракт із молодіжкою.

Під керівництвом Ротаня збірна U21 пройшла до півфіналу Євро-2023 та здобула путівку на Олімпіаду в Парижі — вперше в історії національних футбольних команд України. Було питання, хто буде готувати команду до змагань та очолювалюватиме її на турнірі.

Читайте також Двоє українців потрапили до символічної збірної чвертьфіналу молодіжного Євро з футболу

На Олімпіаді буде Ротань, а молодіжку очолить новий тренер

Українська асоціація футболу офіційно повідомила, що Руслан Ротань очолюватиме збірну України на футбольному турнірі ОІ-2024 у Парижі. Це було передбачено у контракті фахівця. Водночас в УАФ додають, що молодіжну збірну України в процесі кваліфікації до Євро-2025 очолюватиме новий тренерський штаб.

22 грудня 2022 року відбулося засідання Виконавчого комітету УАФ, на якому, серед іншого, було розглянуто кадрові питання. Зокрема, тоді, враховуючи успішне виконання поставлених турнірних завдань і розглянувши пропозицію Комітету національних збірних команд УАФ, виконком затвердив рішення подовжити контракт із головним тренером молодіжної збірної України U-21 Русланом Ротанем. У протоколі засідання також було зазначено: "У разі успішного виступу на Євро-2023, а саме – здобуття олімпійської ліцензії, у контракті передбачена опція автоматичного продовження до завершення Олімпіади-2024, представництво на якій від Європи визначатиметься під час Євро-2023,

– йдеться в офіційній заяві УАФ.

Отже, після завершення молодіжного Євро-2023 нинішня команда, що грає на турнірі, буде готуватися до ОІ, шоправда, згідно з регламентом, у Парижі зможуть узяти участь тільки гравці, які народилися після 1 січня 2001 року, а також кожна команда має право внести до заявки із 18-х футболістів трьох виконавців, які старші цього віку. Проте основний кістяк буде складатися саме із команди, що запалює зараз на Євро.

Натомість наступний цикл молодіжного чемпіонату континенту, Євро-2025 (U-21), у кваліфікації якого нашими суперниками є команди Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу, із вересня 2023 року розпочне нова молодіжна збірна України (гравці 2002 року народження і молодші) під керівництвом нового тренерського штабу,

– повідомила УАФ.

Що відомо про футбольний турнір на Олімпіаді-2024